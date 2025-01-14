Два года они обманывали криптовалютных инвесторов, теперь должны выплатить $1,1 миллиона.

Как Современные Привычки Потребителей Изменяют Глобальные Платежи

Эволюция ожиданий потребителей существенным образом изменяет мир платежей на глобальной арене. От бесшовных покупок в магазинах до мгновенных международных переводов — растущий спрос на безопасные и лишенные трений решения в сфере оплаты трансформирует подходы бизнеса и финансовых институтов к процессам транзакций. Но что это значит для будущего платежных систем и как организации могут поспевать за изменениями?

4 декабря 2024 года Finance Magnates совместно с Visa Direct провели вебинар, посвященный этим актуальным вопросам. Эксперты отрасли представили практические сведения о трендах, вызовах и перспективах в области глобальных платежей, предоставляя слушателям инструменты, необходимые для успешного входа в 2025 год. Реклама

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Источник: Financemagnates