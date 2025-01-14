Генеральный директор Марк Цукерберг объявил о планах Meta сократить количество сотрудников с низкой производительностью

Meta занята созданием одних из самых значимых технологий в мире — искусственного интеллекта, очков как новой платформы вычислений и будущего социальных медиа. Этот год обещает быть напряжённым, и я хочу убедиться, что у нас на командах работают лучшие специалисты.

Я принял решение повысить требования к управлению производительностью и быстрее принимать меры в отношении сотрудников с низкими показателями. Обычно мы даем людям, не оправдавшим ожидания, целый год для улучшения, но теперь планируем более масштабные сокращения, основанные на результативности, в этом цикле — с целью восполнить эти позиции в 2025 году. Мы не будем увольнять всех, кто не соответствовал ожиданиям в последнем периоде, если у нас есть уверенность в их будущих успехах. Для тех, с кем мы всё же расстанемся, будет предоставлено щедрое выходное пособие на уровне того, которое мы уже давали при предыдущих сокращениях.

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Дополнительные инструкции для менеджеров будут предоставлены перед калибровками. Сотрудникам, на которых это повлияет, будет сообщено 10 февраля — или позже для тех, кто находится за пределами США.

Прощаться с людьми всегда трудно. Но я уверен, что это укрепит наши команды и поможет нам разрабатывать передовые технологии для обеспечения будущего человеческого взаимодействия.

Источник: TheVerge