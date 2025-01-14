Вот кто будет выступать на инаугурации Трампа

НЬЮ-ЙОРК — Звезда кантри-музыки Кэрри Андервуд исполнит «America the Beautiful» на инаугурации Дональда Трампа на следующей неделе, а популярная в 70-х группа Village People выступит на двух инаугурационных мероприятиях.

Андервуд, которая начала свою карьеру в «American Idol», выступит незадолго до того, как Трамп примет присягу у здания Капитолия 20 января, как указано в программе мероприятия, предоставленной Associated Press.

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«Я люблю нашу страну и для меня большая честь принять участие в инаугурации и стать частью этого исторического события,» — заявила Андервуд. — «Я с благодарностью откликнулась на приглашение в это время, когда нам всем необходимо объединиться в духе единства и смотреть в будущее.»

Американская диско-группа Village People, известная своими хитами для танцев и колоритными сценическими образами в конце 70-х годов, исполнит свои песни на одном из балов в честь инаугурации Трампа и на митинге, который пройдет в Вашингтоне за день до присяги.

«Мы понимаем, что это может не устроить нескольких из вас, но мы считаем, что музыка должна исполняться независимо от политики,» — заявил коллектив на своей странице в Facebook. — «Наша песня ‘Y.M.C.A.’ является глобальным гимном, который, как мы надеемся, поможет объединить страну после трудной и разделенной кампании. Поэтому мы считаем, что пришло время объединить страну с помощью музыки, и именно поэтому Village People выступят на различных мероприятиях в рамках инаугурации Дональда Дж. Трампа в 2025 году.»

Другими участниками церемонии инаугурации станут две музыкальных любимца новоизбранного президента: исполнитель кантри Ли Гринвуд и оперный певец Кристофер Макчио.

Торжественная церемония, сопровождающая инаугурацию нового президента, начнется в эти выходные в Вашингтоне с фейерверка в гольф-клубе Трампа в Стерлинге, штат Вирджиния, митинга в стиле предвыборной кампании в округе Колумбия, визита на Арлингтонское национальное кладбище и гламурных ужинов перед тем, как экс-президент примет присягу и станет следующим президентом.

Вторая инаугурация Трампа обещает быть другой по сравнению с тем, когда Америка в последний раз получила нового президента. Трамп, который отказался признать поражение в 2020 году, не присутствовал на церемонии инаугурации Демократа Джо Байдена у здания Капитолия, где все еще оставались видимыми следы жестоких событий 6 января 2021 года, произошедших после штурма здания сторонниками Трампа.

Комитет по организации инаугурации Трампа выпустил программу, рассчитанную на четыре дня мероприятий, центральным событием которой станет церемония присяги 20 января, на которой планирует присутствовать Байден.

«Президент Трамп стремится объединить страну, основываясь на силе, безопасности и возможностях своей программы ‘Америка прежде всего’,» — заявили в своем обращении сопредседатели комитета по проведению инаугурации Стив Уиткофф и Келли Лоффлер.

Уиткофф — будущий посланник Трампа на Ближнем Востоке, а Лоффлер — бывший сенатор из Джорджии, выбранная Трампом для руководства министерством по делам малого бизнеса.

«Инаугурационные торжества 2025 года отразят историческое возвращение новоизбранного президента Трампа в Белый дом и решительное голосование американского народа за возвращение Америке величия,» — добавили Уиткофф и Лоффлер.

В субботу Трамп планирует посетить прием и показ фейерверков на своем гольф-клубе Trump National Golf Club в Стерлинге, штат Вирджиния. Вице-президент Джей Ди Вэнс примет участие в приеме для членов нового Кабинета министров и станет хозяином ужина.

В воскресенье президент-элект участвует в церемонии возложения венка на Арлингтонском национальном кладбище, а затем проведет митинг «Победа MAGA» на арене Capital One в центре Вашингтона, где ожидается выступление Village People.

Планы на День инаугурации республиканца включают чаепитие в Белом доме, церемонию присяги у Капитолия, обед с участием конгресса, парад на Пенсильвания-авеню и три бала.

Инаугурационные балы включают Бал командующего, сосредоточенный на военнослужащих, Бал свободы, предназначенный для сторонников Трампа и с выступлением Village People, и Бал звездного света, посвященный крупным донорам. Трамп планирует выступить с речью на всех трех балах.

Парад после инаугурации Трампа будет включать около 7500 участников, включая представителей экстренных служб, группы ветеранов и школьные марши. В параде примут участие и сотрудники служб быстрого реагирования из округа Батлер в Пенсильвании, где на Трампа было совершено покушение.

Первая леди Мелания Трамп присоединится к чаепитию с семьей Байден. В 2021 году семья Трамп не пригласила Байденов на чай перед инаугурацией Байдена, вместо этого покинув город перед его присягой. В ноябре, когда Джо Байден пригласил новоизбранного президента Трампа в Белый дом, Мелания Трамп решила не посещать.

Во вторник, в первый полный день Трампа на посту 47-го президента, состоится национальная молитвенная служба в утренние часы.

Гринвуд выступит в момент выхода Трампа для принесения присяги, согласно данным исполнительного комитета Трампа. Макчио был выбран Трампом для исполнения государственного гимна в конце программы.

Макчио ранее выступал на Республиканском национальном собрании в июле и на возвращении к предвыборной кампании Трампа в Батлере, штат Пенсильвания, в октябре, после того как первое выступление закончилось покушением, а также во время митинга в Мэдисон-Сквер-Гарден, который вызвал критику за грубые и расистские высказывания некоторых ораторов.

Молитву на инаугурации планируют провести сын покойного пастора Билли Грэма — Франклин Грэм и кардинал из Нью-Йорка Тимоти Долан.

Первая инаугурация Трампа в 2017 году включала выступления танцевальной труппы Рокеттс, хора Табернакля из Юты и 16-летней участницы «Америки ищет таланты» Джеки Иванчо.

Помимо официальных мероприятий, запланированных для участия Трампа, вовлечено множество неофициальных и спутниковых событий в Вашингтоне, где сторонники планируют отпраздновать и почтить будущего президента. Вэнс собирается участвовать в балу, организованном консервативной группой Turning Point USA. Другие группы объявили о проведении Балов: Бал коронации, Весь американский бал, Криптобал и Бал наследия свободы, организованный Черной консервативной федерацией.

На Бал Наследия Свободы в воскресенье ожидаются такие знаменитости, как рэперы Уака Флока и Фивио Форейн, YouTube-блогер Антон Дэниелс, бывший игрок НФЛ Антонио Браун, а также подкастеры и YouTubers The Cartier Family.

Источник: Time