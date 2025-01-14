Венесуэла сняла запрет на Telegram, но ограничения в интернете сохраняются

Люди в Венесуэле теперь могут использовать Telegram без VPN.

Власти ограничили доступ к популярному мессенджеру с пятницы, 10 января, заблокировав его официальный сайт у всех основных интернет-провайдеров страны. Несмотря на снятие запрета на Telegram, интернет в Венесуэле по-прежнему остается ограниченным, и приложение TikTok остаётся недоступным уже седьмой день.

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Группа по защите цифровых прав Венесуэлы VE sin Filtro поделилась новостью о снятии запрета. По данным VE sin Filtro, некоторые интернет-провайдеры начали снимать блокировку между субботним вечером и воскресным утром, а к понедельнику все провайдеры уже разблокировали Telegram.

Это не первый случай блокировки Telegram в Венесуэле. Ранее мессенджер был заблокирован на один день 2 сентября в ходе волны послевыборной цензуры. Также в настоящее время в стране заблокировано приложение Signal.

Очередная волна интернет-цензуры в Венесуэле началась на прошлой неделе, когда власти ограничили доступ к TikTok 8 января за отказ назначить местного представителя. Это вызвало всплеск использования VPN среди граждан, пытавшихся обойти ограничения. Позже были заблокированы официальные сайты более 20 VPN-сервисов, чтобы предотвратить обход правительственных ограничений. Несмотря на это, все опрошенные провайдеры VPN подтвердили, что их приложения продолжают работать в Венесуэле.

Впервые правительство также решило заблокировать Canva, бесплатный онлайн-инструмент для создания графических постов. Помимо этого, заблокирован Tor Browser и более 30 DNS-сервисов.

Источник: TechRadar