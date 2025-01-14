Альтернатива Instagram — Pixelfed — теперь с приложениями

Платформа стала намного популярнее после того, как Meta на прошлой неделе объявила о кардинальных изменениях в своей политике модерации контента. В течение выходных Pixelfed сообщила о «беспрецедентном объеме трафика» на сервер pixelfed.social и работала над увеличением ресурсов.

На этой неделе Pixelfed вновь оказалась в центре внимания из-за сообщений от некоторых пользователей, которые утверждали, что Meta случайным образом блокировала ссылки на сайт, которые они делились на Facebook. Согласно информации от Engadget, Meta заблокировала ссылки на Pixelfed по ошибке и сейчас восстанавливает удаленные посты.

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Создатель Pixelfed, Даниэль Суперно, в октябре прошлого года также запустил децентрализованную версию TikTok под названием Loops. С учетом возможного запрета TikTok в США и изменений в политике модерации контента Meta, Pixelfed и Loops предоставляют людям альтернативные платформы, на которые они могут перейти.

Источник: TheVerge