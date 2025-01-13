Sonos меняет CEO после неудачного года и надеется на светлое будущее.

Sonos пережила сложный 2024 год, начиная с перезапуска своего приложения в марте, что вызвало недовольство среди пользователей из-за отсутствующих функций и замедленной работы. Весь оставшийся год компания была вынуждена заниматься исправлением ошибок, что стоило ей значительных средств и приводило к задержке в выпуске других продуктов. Среди всего этого Sonos выпустила свои первые наушники, которые не заслужили большой популярности.

Множество пользователей Sonos обрушили свой гнев на генерального директора Патрика Спенса, и, похоже, совет директоров компании согласился с ними. Спенс покинул Sonos немедленно, а на его место временно назначили бывшего руководителя Pandora, музыкального стримингового сервиса, пока продолжается поиск постоянного генерального директора. Реклама

Том Конрад, временно заменивший Спенса, в своем письме сотрудникам отметил следующее: «Я думаю, что мы все согласны с тем, что в этом году мы подвели слишком многих людей. Как мы видим, одних только удачных продуктов, таких как Arc Ultra и Ace, недостаточно, когда у наших клиентов не срабатывают будильники, дети не могут послушать плейлист за завтраком, окружение не работает, или они не могут вовремя остановить музыку, чтобы ответить на звонок в дверь.»

Конрад подчеркнул: «Я здесь, чтобы вернуть нас на правильный путь. Но достаточно ли просто вернуться на правильный путь? На мой взгляд, нет. Нам необходимо вернуться к основам, но этого явно недостаточно, чтобы раскрыть будущее, которое мы все видим для Sonos.»

Временный генеральный директор также добавил: «Мне было сказано многими из вас о вашем разочаровании из-за того, насколько мы отошли от наших общих идеалов. Перед нами огромное количество работы, включая, как я уверен, некоторые очень сложные моменты, решения и компромиссы, но я полон энергии благодаря страсти, которую я вижу вокруг себя, чтобы сделать всё правильно для наших клиентов и вернуться к инновациям, которые лежат в основе невероятной истории Sonos.»

Эти высказывания намекают на проблемы, которые привели Sonos к такому состоянию. Это и изменения в структуре, которые повлияли на разработку продуктов, и накопление технических долгов, которые в итоге привели к катастрофическим последствиям. Это свидетельствует о том, что новый генеральный директор осознает фундаментальные вопросы и как внутренние проблемы ведут к проблемам для пользователей продукции.

Sonos когда-то пользовалась хорошей репутацией благодаря сарафанному радио в технологическом мире, но теперь многие пользователи негативно отзываются о компании в социальных сетях из-за нового приложения, которое, впрочем, значительно улучшилось с момента своего запуска.

Таким образом, позитивно, что проблемы были выявлены временным генеральным директором. Вопрос в том, сможет ли он изменить ситуацию за время своего пребывания в должности, и будут ли разделять его взгляды постоянный генеральный директор и совет директоров, чтобы в долгосрочной перспективе вернуть Sonos прежний престиж.

Источник: TechRadar