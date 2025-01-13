Samsung добавляет два новых размера для кольца Galaxy

Samsung расширяет доступность Galaxy Ring, добавляя размеры 14 и 15 к своим вариантам начиная с 22 января. Этот шаг, слухи о котором появились в прошлом месяце, теперь подтверждён компанией. Теперь доступные размеры колец варьируются от пятого до пятнадцатого, однако компания уточняет, что наличие определённых размеров и цветовых вариантов будет зависеть от рынка.

Новые размеры приближают Galaxy Ring к конкуренту Oura, который уже предлагает свои умные кольца в размерах от четырех до пятнадцати. В заявлении Samsung отсутствуют подробности о весе колец или продолжительности работы батареи, но известно, что более крупные кольца размером 12 и 13 используют большие батареи, благодаря чему они могут работать на один день дольше по сравнению с другими моделями. Реклама

Более крупные размеры станут удобными для тех, кто находится на верхнем уровне диапазона размеров, особенно если их палец на полразмера больше. Как упоминала моя коллега Виктория Сонг в своём руководстве по размерам умных колец, даже если кольцо легко надевается, снять его может быть сложнее, поскольку пальцы могут отекать из-за пищи, которую вы съели, или окружающей среды.

Samsung также объявила, что она начнёт продавать свои умные кольца в 16 странах, включая Японию, Тайвань, Новую Зеландию, Грецию и Южную Африку, начиная с 7 февраля, хотя точные даты выпуска в разных странах могут варьироваться.

Источник: TheVerge