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Samsung добавляет два новых размера для кольца Galaxy

13.01.2025
Samsung добавляет два новых размера для кольца Galaxy Samsung добавляет два новых размера для кольца Galaxy

Samsung расширяет доступность Galaxy Ring, добавляя размеры 14 и 15 к своим вариантам начиная с 22 января. Этот шаг, слухи о котором появились в прошлом месяце, теперь подтверждён компанией. Теперь доступные размеры колец варьируются от пятого до пятнадцатого, однако компания уточняет, что наличие определённых размеров и цветовых вариантов будет зависеть от рынка.

Новые размеры приближают Galaxy Ring к конкуренту Oura, который уже предлагает свои умные кольца в размерах от четырех до пятнадцати. В заявлении Samsung отсутствуют подробности о весе колец или продолжительности работы батареи, но известно, что более крупные кольца размером 12 и 13 используют большие батареи, благодаря чему они могут работать на один день дольше по сравнению с другими моделями.

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Более крупные размеры станут удобными для тех, кто находится на верхнем уровне диапазона размеров, особенно если их палец на полразмера больше. Как упоминала моя коллега Виктория Сонг в своём руководстве по размерам умных колец, даже если кольцо легко надевается, снять его может быть сложнее, поскольку пальцы могут отекать из-за пищи, которую вы съели, или окружающей среды.

Samsung также объявила, что она начнёт продавать свои умные кольца в 16 странах, включая Японию, Тайвань, Новую Зеландию, Грецию и Южную Африку, начиная с 7 февраля, хотя точные даты выпуска в разных странах могут варьироваться.

Источник: TheVerge

ПульсХаб
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