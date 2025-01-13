PS Store предлагает головокружительную скидку на популярный шутер за $1.99, но времени купить его осталось немного

Это последняя неделя новогодней распродажи в магазине PS Store. Игроки могут встретить новый год, сэкономив до 75% на некоторых из самых популярных игр для PS4 и PS5. В число предложения входит знаковый шутер, который многие считают лучшим в своем жанре среди игр прошлого поколения консолей.

Titanfall 2 сейчас дешевле $2 в PS Store

Да, критически успешная игра от EA Games и Respawn Entertainment, Titanfall 2, стоит всего $1,99. Это 90% скидка от обычной цены в $19,99, что делает игру практически бесплатной для тех, кто еще не оценил один из самых впечатляющих сюжетных режимов в истории шутеров от первого лица. Это предложение действительно до 18 января 2025 года. Реклама

«В одиночной кампании молодой пилот и опытный титан объединяют силы, чтобы спасти свои жизни и сразиться с могущественным врагом, несмотря на все трудности», — так описывается игра на странице PS Store. «Многопользовательский режим предлагает новых титанов, расширенные возможности для пилотов и более глубокую систему кастомизации, что выводит стремительный и захватывающий геймплей на новый уровень, который ожидали фанаты серии».

С критической точки зрения Titanfall 2 получил высокие оценки при выпуске в 2016 году, набрав 89 баллов на Metacritic. Игра получила много позитивных отзывов на ежегодных церемониях награждения. На The Game Awards она была номинирована в нескольких категориях, включая «Игра года». Однако, несмотря на признание критиков, в продажах она выступила неудачно. Причину низкого уровня продаж часто связывают с её выходом между популярными шутерами Battlefield 1 и Call of Duty: Infinite Warfare.

В нашем обзоре на Titanfall 2 мы дали игре 9 из 10, отметив: «Titanfall 2 — новый король среди FPS. Управление четкое, действия динамичны, карты тщательно продуманы, а титаны впечатляют. Идеальной вишенкой на торте является действительно увлекательная кампания, которая наверняка удовлетворит поклонников первой игры, расширяя вселенную серии».