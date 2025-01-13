Nvidia высказывает поддержку Трампу в ответ на ограничения Байдена на экспорт чипов для ИИ.

Nvidia сближается с администрацией Трампа, критикуя новый ИИ-регламент, недавно анонсированный администрацией Байдена. Правила нацелены на то, чтобы оставить управление передовыми чипами и моделями искусственного интеллекта под контролем Соединенных Штатов и их союзников, но окончательное решение о том, будут ли они применяться, остается за избранным президентом.

Если правила «Временного окончательного регламента по распространению ИИ», озвученные сегодня, вступят в силу, то компании столкнутся с новыми ограничениями на количество ИИ-чипов, которые они могут отправлять в другие страны без специальных соглашений с правительством США. Nvidia, как лидер с оценочной долей в 90% на рынке ИИ-чипов, испытает наибольшее воздействие. Реклама

Новые правила преследуют цель закрыть лазейки, которые позволяют таким странам, как Китай и Россия, которые уже находятся под существующими торговыми ограничениями на полупроводники, получать или разрабатывать собственные технологии ИИ. Администрация Байдена стремится сохранить контроль над трансформационными разработками ИИ в пределах США и 18 их союзников, включая Великобританию, Канаду, Германию, Японию, Тайвань и Южную Корею. Все остальные страны будут подчиняться лимитам, ограничивающим импорт ИИ-чипов.

«В руках неправомерных пользователей мощные ИИ-системы могут усилить значительные риски национальной безопасности, включая возможность создания оружия массового уничтожения, поддержку мощных наступательных киберопераций и пособничество злоупотреблениям правами человека, таким как массовая слежка,» говорится в заявлении Белого дома. «Сегодня страны, представляющие угрозу, активно используют ИИ, включая ИИ, созданный в США, чтобы подорвать лидерство США в этой области.»

Nvidia утверждает, что новые ограничения по «распространению ИИ» угрожают нарушить глобальные «инновации и экономический рост», а также подорвать усилия предыдущей администрации Трампа по созданию успешной среды для развития ИИ.

«В последние дни своего пребывания на посту администрация Байдена пытается подорвать руководство Америки через более чем 200-страничный бюрократический регламент, разработанный тайно и без должного законодательного обзора,» говорится в заявлении Nvidia. «Это решительное превышение полномочий введет бюрократический контроль над тем, как ведущие полупроводники, компьютеры, системы и даже программное обеспечение из Америки проектируются и продвигаются на мировом рынке.»

«Первая администрация Трампа заложила основу нынешней силы и успеха Америки в области ИИ, создавая условия, в которых американская индустрия могла конкурировать и побеждать на своих заслугах, не ставя под угрозу национальную безопасность,» сообщает Nvidia в своем заявлении. «Вместо того чтобы ослабить любую угрозу, новые правила Байдена только ослабят глобальную конкурентоспособность Америки, подрывая инновации, которые удерживали США впереди.»

«Мы с нетерпением ждем возвращения к политике, которая укрепляет американское лидерство, поддерживает нашу экономику и сохраняет наше конкурентное преимущество в области ИИ и не только,» заключает Nvidia в своем итоговом заявлении.

Примечательно, что Nvidia не входит в число технологических компаний, которые пожертвовали средства в инаугурационный фонд Трампа и генеральный директор Дженсен Хуанг не был приглашен в Мар-а-Лаго. Возможно, это изменится, теперь когда Nvidia имеет веские причины для поиска благосклонности.

Помимо ограничения экспорта ИИ-чипов, правила также устанавливают стандарты безопасности для контроля «весов» моделей ИИ — уникальных параметров, определяющих, как каждая модель ИИ делает свои прогнозы. Компании, такие как Microsoft и Google, управляющие дата-центрами, могут получить специальные государственные аккредитации, позволяющие им торговать ИИ-чипами с меньшими ограничениями, в обмен на соблюдение стандартов безопасности, установленных администрацией Байдена.

Новые правила для дата-центров нацелены на поддержание разработки самых современных моделей ИИ в границах США и стран-партнеров. Согласно New York Times, Microsoft заявляет, что сможет «полностью соответствовать высокими стандартам безопасности этих правил и удовлетворять технологические потребности стран и клиентов по всему миру, которые полагаются на нас,» как утверждал президент Microsoft Брэд Смит.

Источник: TheVerge