Microsoft формирует новую группу по разработке ИИ под руководством экс-руководителя Meta.

Корпорация Microsoft создает новую инженерную группу, сосредоточенную на искусственном интеллекте. Руководить подразделением «CoreAI — Платформа и Инструменты» будет бывший руководитель инженерного отдела Meta Джей Парикх. Это новое подразделение объединит команды Dev Div и платформы ИИ Microsoft, а также некоторых сотрудников из команды офиса главного технического директора, чтобы разрабатывать платформу и инструменты ИИ как для самой Microsoft, так и для ее клиентов.

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла в своем внутреннем меморандуме, используя метафору из крикета (его любимый вид спорта), заявил, что «мы вступаем в новые иннинги изменения платформы ИИ» в 2025 году, что «переформатирует все категории приложений.» Наделла убежден, что искусственный интеллект повлияет на все уровни стека приложений, и что «за три года произойдут изменения, эквивалентные тридцати годам!» Реклама

Чтобы подготовиться к этим изменениям, Наделла видит необходимость создания «стека приложений с приоритетом ИИ» внутри Microsoft, который повлияет на то, как собственные разработчики будут использовать и создавать приложения и инструменты ИИ в будущем. «В этом мире Azure должен стать инфраструктурой для ИИ, в то время как мы создаем нашу платформу и инструменты для разработчиков — охватывающие Azure AI Foundry, GitHub и VS Code, — на ее основе,» говорит Наделла. «Иными словами, наша платформа и инструменты ИИ объединятся для создания агентов, и эти агенты изменят каждую категорию SaaS-приложений, а создание пользовательских приложений будет определяться программным обеспечением (т.е. «услуга как программное обеспечение»).»

Парикх возглавит новую группу в роли исполнительного вице-президента CoreAI — Платформа и Инструменты, после того как в течение более чем десятилетия сыграл ключевую роль в инженерных инициативах Meta. Microsoft объявила о его назначении в октябре, и это первое крупное инженерное преобразование с момента его прихода в софтверный гигант. Парикх также подчиняется напрямую Наделле и является членом старшей команды руководства Microsoft. В его подчинении теперь находятся несколько других руководителей Microsoft, включая руководителя платформы ИИ Эрика Бойда, заместителя главного технического директора по инфраструктуре ИИ Джейсона Тейлора, главу дивизиона разработчиков Microsoft Джулию Люсон и главу инфраструктуры разработчиков Тима Бозарта.

Microsoft фактически всю свою дивизию разработчиков делает приоритетной для ИИ. Хотя в меморандуме упоминаются Azure AI Foundry, GitHub и VS Code, Наделла не указал Visual Studio или .NET. Вероятно, это связано с тем, что, как описывает Наделла, миссия новой команды CoreAI состоит в том, чтобы «создать полный стек Copilot и ИИ для наших внутренних и сторонних клиентов, чтобы они могли разрабатывать и запускать приложения и агентов на основе ИИ.»

Источник: TheVerge