Grok выходит на рынок мобильных технологий

Groк больше не только для X

AI-чатбот от компании xAI Элона Маска стал доступен на iOS в США, Австралии, Индии и ряде других стран. Это приложение заявляет о намерении xAI конкурировать с аналогичными AI-чатботами, имеющими самостоятельные приложения, такими как ChatGPT, Google Gemini и Claude от Anthropic. Реклама

Основные возможности

Приложение работает на модели Grok-2, которая также поддерживает чатбот на платформе X.

Chatbot способен переписывать и суммировать тексты, отвечать на вопросы, а также генерировать изображения по текстовым запросам.

Grok может получать актуальную информацию в реальном времени из интернета и платформы X.

Доступность

Изначально Grok был доступен только платным подписчикам платформы X, однако теперь предлагает бесплатный доступ с запуском собственного сайта Grok.com.

Функции для пользователей

Среди функций, привлекающих пользователей, выделяется возможность генерации изображений.

xAI рекламирует фотореалистичные навыки Grok с использованием модели Flux AI, а также возможность анализировать загруженные фотографии, объясняя объекты, снятые камерой телефона.

Возможно использование модели изображений Aurora, случайно выпущенной xAI на короткое время.

Проблемы с авторским правом

Способности AI по созданию изображений породили дискуссии вокруг авторских прав и собственности. Некоторые пользователи, создающие изображения известных персонажей, таких как Марио, в несоответствующих ситуациях, сталкиваются с претензиями обладателей авторских прав.

Планы компании

Запуск Grok за пределами платформы X — это не просто расширение функционала, но и способ xAI привлечь пользователей ChatGPT и других AI-чатботов.

Компания стремится создать более обширную экосистему продуктов, предлагая оплаченные функции X за использование Grok или наоборот.

Насколько успешной окажется стратегия xAI по сравнению с конкурентами, покажет время.

Источник: TechRadar