Free Our Feeds стремится создать социальные сети, неподвластные влиянию миллиардеров

Технологические энтузиасты и знаменитости поддержали запуск кампании «Освободите наши ленты», направленной на то, чтобы «спасти социальные сети от захвата миллиардерами». Проект планирует собрать 30 миллионов долларов в течение трех лет для развития экосистемы социальных сетей, работающей на AT Protocol — основополагающем для децентрализованной сети Bluesky.

Собранные средства будут направлены на создание фонда общественного интереса, поддерживающего проект, и на формирование «независимой инфраструктуры», которая позволит пользователям Bluesky, разработчикам и исследователям доступ к контенту и данным, публикуемым на платформе, независимо от того, какие решения компания примет в будущем. Реклама

Несмотря на эти усилия, в «Освободите наши ленты» считают, что «социальная инфраструктура, управляемая в интересах общества, не может постоянно находиться под контролем частной компании».

Как отметил Джимми Уэйлс, соучредитель Wikipedia и сторонник инициативы, «основная технология Bluesky, известная как AT Protocol, может представить новый путь для социальной сети. Однако на данный момент она все еще поддерживается венчурными капиталами». Эта важная инициатива стремится защитить технологию Bluesky и направить ее по независимому пути, чтобы будущее социальных сетей было свободным от воли какой-либо одной компании или группы миллиардеров.

Проект «Освободите наши ленты» будет руководствоваться девятью попечителями, включая представителей Mozilla Foundation — Набихьа Сиеда и Марка Сурмана — которые будут принимать ключевые управленческие решения.

Мастодонт также отходит от модели единоличного владения, принятой на платформах социальных сетей, таких как Meta Марка Цукерберга и X Илона Маска. В понедельник генеральный директор Mastodon, Евгений Рочко, объявил, что передаст право собственности на децентрализованную социальную сеть некоммерческой организации, ссылаясь на то, что «Mastodon не должен принадлежать или контролироваться одним человеком».

Источник: TheVerge