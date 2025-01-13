Flockerz: ICO собрал $9,7 миллиона — готов ли проект к взлету на бирже?

Каждый в мире криптовалют стремится найти новую, многообещающую возможность, и Flockerz (FLOCK) может стать одним из самых горячих предложений на текущем рынке.

Недавно появился новый токен с механизмом «Vote-to-Earn», который смог привлечь $9,7 миллиона через ICO. Однако открытым остается вопрос: сможет ли Flockerz продолжить свой рост после официального выхода на биржу? Реклама

Как Flockerz Предоставляет Контроль Сообществу

Чаще всего мемные коины обладают только спекулятивным потенциалом и не предоставляют значимой пользы. Однако команда Flockerz намерена изменить эту парадигму.

Flockerz наделяет сообщество реальной властью через инновационную структуру управления. Система «Vote-to-Earn» позволяет каждому держателю FLOCK участвовать в принятии ключевых решений. Пользователи могут голосовать по таким вопросам, как маркетинговые кампании или механизмы сжигания токенов. За это участие они вознаграждаются криптовалютой.

25% общего объема токенов выделено на вознаграждения для голосующих. Такая система стимулирует вовлеченность сообщества.

Эта структура также решает проблему централизации, которая часто возникает в других криптопроектах. Децентрализованная автономная организация Flockerz, известная как “Flocktopia”, обеспечивает, чтобы ни одна сторона не имела полного контроля над проектом.

Кроме того, Flockerz предлагает привлекательное встроенное приложение для стейкинга. В настоящее время оно обеспечивает годовую доходность в 291%, с распределением наград в течение двух лет после официального запуска токенов FLOCK. Таким образом, Flockerz предлагает две разные возможности получения дохода в своей экосистеме: участие в голосовании и стейкинг.

Почему Аналитики Обратили Внимание на Flockerz

Инвестиционное сообщество начало проявлять большой интерес к Flockerz. За короткий промежуток времени ICO удалось собрать $9,7 миллиона.

Инвесторы могут приобрести токены FLOCK по цене всего $0,0066883, но ожидается, что эта цена вырастет на следующих этапах предпродажи. С оставшимися 9 днями до официального листинга на бирже, возможность купить токены по низкой цене становится еще более ограниченной. После листинга многие инвесторы надеются на значительный рост стоимости токена.

В прошлом мемные коины показывали значительный рост после выхода на биржу. Известные фигуры в криптосообществе уже начали обсуждать Flockerz.

Популярные медиа уже уделяют внимание этому проекту, уделяя внимание его подходу, объединяющему голосование и стейкинг в единой экосистеме. Пользователи могут легко принять участие в ICO Flockerz, используя кошельки, такие как MetaMask, и криптовалюты ETH, USDT, или BNB, а также возможность платить с помощью банковских карт.

Возможности После Запуска

Есть надежда, что Flockerz покажет впечатляющий рост после выхода на биржу. Начальный интерес к проекту свидетельствует о возможном увеличении спроса после того, как FLOCK станет доступен на децентрализованной бирже (DEX).

Листинг на DEX может стать отправной точкой для дальнейших успехов, таких как попадание на крупные централизованные биржи (CEX). Это может привести к существенному росту объема торгов FLOCK.

Проект уже успел создать широкое сообщество в социальных сетях, что говорит о существующей базе пользователей, которая будет поддерживать рынок. Команда разработчиков планирует добавить новые функции в будущем, возможно, например, создание групп для принятия решений в отдельных областях экосистемы или предоставление специальных вознаграждений, увеличивающих силу голосования.

С акцентом на коллективное управление и награды, проект нацелен на долгосрочное существование. Flockerz имеет потенциал стать больше, чем просто очередным мемным коином.

Источник: Bitcoinist