Apple Watch Ultra 3 и SE 3 «утекли» к 2025 году, но дизайн изменится только у одной модели

Apple планирует представить три новые модели Apple Watch в 2025 году

Ожидается, что будут выпущены новые модели Ultra, SE и Series. Реклама

Предполагается, что SE получит новый дизайн, в то время как изменения в Ultra и Series, вероятно, будут незначительными.

Apple намерена выпустить три новые модели Apple Watch в 2025 году, в том числе Apple Watch Ultra 3, SE 3 и Series 11.

Традиционно компания представляет новые устройства, включая Apple Watch, на ежегодной презентации в сентябре. В 2025 году это событие не станет исключением.

В своем еженедельном бюллетене эксперт предполагает, что в 2025 году Apple сделает «большие анонсы», включая новые iPhone и обновления линейки лучших Apple Watch.

Особое внимание привлечет обновленная версия Apple Watch SE с «новым внешним видом». Ожидается также выпуск новых моделей Ultra и Series, однако серьезных изменений в их дизайне не предвидится.

Детали Apple Watch SE и Ultra

Apple Watch Ultra 3 могут поддерживать спутниковую связь и доступ к сети 5G RedCap. Также велика вероятность добавления функции измерения высокого кровяного давления как в Series, так и в Ultra.

Переработанный дизайн Apple Watch SE 3 также является значительным шагом, учитывая текущую линейку. Дизайн SE 2 остался прежним, как и у первого поколения SE, основанного на Apple Watch Series, и не соответствует современному стилю с более сглаженными краями и тонкими рамками.

Этот шаг позволит бюджетной модели соответствовать основным более современным устройствам.

Apple Watch SE 2 считаются одними из лучших недорогих смарт-часов, поэтому обновления дизайна и внутренних компонентов позволят компании сохранить лидерство в этом сегменте в ближайшие годы.

В 2025 году любителей Apple Watch ожидают интересные новинки.

Источник: TechRadar