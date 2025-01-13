6 лучших направлений для самостоятельных путешествий чернокожих женщин

Часто женщины с темным цветом кожи сталкиваются с дополнительными трудностями во время путешествий, особенно если им приходится путешествовать в одиночку. Вот подборка направлений, которые помогут насладиться поездкой без страха и опасений.

Несколько лет назад, размышляя о том, куда отправиться в одиночное путешествие на свой день рождения, я решила спросить своих подписчиков в соцсетях об отличных местах для самостоятельной поездки для темнокожих женщин. Честно говоря, мне надоело искать правдивую информацию в интернете о том, где можно побывать, не сталкиваясь с притеснениями и расистскими высказываниями. Реклама

Я уже писала о своем опыте путешествий как темнокожей женщины и о том, как неожиданные проявления расовых микро- и макроагрессий отпугивали меня от некоторых мест. Я уверена, что одним из главных вопросов, который волнует темнокожих путешественников, является безопасность. С учетом дополнительных вызовов, с которыми ежедневно сталкиваются женщины, неудивительно, что у меня часто возникают сомнения перед покупкой билета. Попаду ли я под расовый профиль? Подойдут ли ко мне незнакомцы с просьбой потрогать мои волосы? Будут ли на меня смотреть с пренебрежением на улице?

Конечно, идеальных мест не существует, но есть множество направлений, где путешественники с темным цветом кожи могут чувствовать себя комфортно, и некоторые из них особенно популярны сегодня. Я собрала отзывы от других темнокожих путешественниц и добавила их к своему личному списку впечатлений.

Вот несколько лучших мест для самостоятельных путешествий темнокожих женщин.

Аккра, Гана

Более 400 лет назад отсюда отправлялись первые корабли с рабами в Европу и Америку. Ганские политики долгое время поддерживали движением за объединение африканских стран, и в 2019 году Гана начала приглашать людей африканского происхождения посетить страну с более упрощенной визовой процедурой и специальной программой культурных мероприятий под названием «Год возврата». С тех пор многие люди с ганскими корнями стали возвращаться, чтобы соединить связи с родиной. Для темнокожих женщин сейчас самое время посетить Гану. Как человек с ганским происхождением, я могу утверждать, что это одно из самых безопасных мест, где я когда-либо бывала.

Лиссабон, Португалия

Португалия часто воспринимается как спутник соседней Испании, но это страна с самобытной культурой и невероятной многообразией. Это одно из лучших мест для темнокожих путешественников. Для первого визита я бы посоветовала съездить в Лиссабон, Порту и Фару, города с большими африканскими общинами.

Монреаль, Канада

Торонто привлекает своими яркими карибскими мотивами, но из-за этого бывает чересчур многолюдным. Поэтому лучше отправиться в Монреаль! Этот город богат афро-карибской культурой и славится гастрономией, имея самое большое число ресторанов на душу населения в Канаде. В апреле здесь проходит Международный фестиваль кино «Vues d’Afrique,» посвященный африканской и креольской культуре, а в сентябре — Международный кинофестиваль чернокожих. Музыкальные любители могут приехать в июне или июле на ежегодный Джазовый фестиваль, где выступают известные чернокожие исполнители, такие как Дайан Ривз и Бадди Гай.

Таиланд

Таиланд стал одним из самых популярных мест для путешествий среди людей с темным цветом кожи, особенно женщин. Мои друзья и знакомые часто выкладывают в соцсети снимки с их отдыха в бангкокских спа, на пляжах и в исторических местах. Один мой друг учился год в Таиланде и отзывался о его путешествии лишь с восторгом. Как и многие другие страны Юго-Восточной Азии, Таиланд отличается гостеприимством: местные всегда рады помочь туристам. Кроме того, страна является отличным бюджетным вариантом, позволяя значительно сэкономить средства на проживании и питании.

Токио, Япония

Япония всегда проявляла интерес к чернокожей культуре. Многие клубы в Токио и других крупных городах играют хип-хоп музыку. Во время моего короткого пребывания в Токио я слышала игру Карди Би чаще за одну ночь, чем за всю свою жизнь. Помимо любви японцев к нашей культуре, здесь можно найти удивительную кухню и приветливых людей, готовых помочь с рекомендациями.

Рио-де-Жанейро, Бразилия

Бразилия известна тем, что здесь проживает одна из самых крупных общин африканцев за пределами Африки, особенно выходцев из Нигерии. В Рио можно полностью погрузиться в атмосферу, обогащенную сочетанием африканской и португальской культур. Независимо от того, приедете вы на карнавал или в более тихое время, Рио должен быть в вашем списке мест для посещения. Несмотря на репутацию как опасного города ночью, днем здесь можно гулять без особых проблем, следуя простым правилам безопасности, которые, к сожалению, приходится учитывать каждой женщине в любой точке мира.

Источник: LonelyPlanet