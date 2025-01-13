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16 свежих рецептов с авокадо, которые вас точно удивят

13.01.2025
16 свежих рецептов с авокадо, которые вас точно удивят 16 свежих рецептов с авокадо, которые вас точно удивят

Апрель 2019

Я живу в Калифорнии почти год, и одним из лучших аспектов жизни здесь являются доступные авокадо. Они стали неотъемлемой частью моего рациона, и я использую их в самых разных блюдах. Нежные и маслянистые, они способны улучшить почти любое блюдо. Обычно я использую авокадо в качестве гарнира, но иногда он становится центральным элементом.

От сэндвича с авокадо, обжаренного на гриле, до авокадо-фри, тако, шейков, смузи и даже мороженого — мы собрали 16 наших любимых рецептов, чтобы показать вам, насколько разнообразным может быть этот фрукт.

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Источник: SeriousEats

ПульсХаб
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