16 свежих рецептов с авокадо, которые вас точно удивят

Апрель 2019

Я живу в Калифорнии почти год, и одним из лучших аспектов жизни здесь являются доступные авокадо. Они стали неотъемлемой частью моего рациона, и я использую их в самых разных блюдах. Нежные и маслянистые, они способны улучшить почти любое блюдо. Обычно я использую авокадо в качестве гарнира, но иногда он становится центральным элементом.

От сэндвича с авокадо, обжаренного на гриле, до авокадо-фри, тако, шейков, смузи и даже мороженого — мы собрали 16 наших любимых рецептов, чтобы показать вам, насколько разнообразным может быть этот фрукт. Реклама

Источник: SeriousEats