Цукерберг просит Трампа избавить американские компании от штрафов ЕС

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Цукерберг обратился к Трампу с просьбой противостоять штрафам ЕС Реклама

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Цукерберг просит прекратить штрафы ЕС против американских компаний Сравнение GDPR и антимонопольных штрафов с тарифами на американские компании Meta делает шаги к замене фактчекинга на заметки сообщества

Текст статьи:

Генеральный директор Meta, Марк Цукерберг, призвал избранного президента Дональда Трампа остановить Европейский Союз от наложения штрафов на американские компании за нарушение антимонопольного, защитного данных и других правил блока.

Выступая на подкасте «Joe Rogan Experience», Цукерберг отметил: «Я считаю, что у Соединенных Штатов есть стратегическое преимущество благодаря наличию множества сильнейших компаний в мире, и это должно стать частью американской стратегии в будущем».

Meta столкнулась с штрафами на сумму 2,6 миллиарда евро вследствие нарушений Регламента о защите данных (GDPR) с 2022 года. Также компания была оштрафована на 797 миллионов евро в 2024 году за нарушения антимонопольных правил ЕС.

Цукерберг и Трамп: новые отношения

Цукерберг сравнил правила конкуренции и защиты данных ЕС с «тарифами» на американские компании, поддержав недавние угрозы Трампа по увеличению тарифов на импорт товаров из разных стран мира.

Если бы Трамп принял предложение Цукерберга, что маловероятно, американским компаниям не пришлось бы соблюдать правила данных и конкуренции, действующие в ЕС. В результате, они, вероятно, столкнулись бы с санкциями и ограничениями на работу в ЕС, что отрезало бы значительную часть западного рынка для американских компаний.

После победы Трампа на выборах многие компании сделали крупные пожертвования в его инаугурационный фонд, возможно, стараясь завоевать его расположение, с Meta, пожертвовавшей 1 миллион долларов.

Цукерберг, чье первое вхождение в социальные медиа началось с сайта для оценки физической привлекательности студенток Гарварда, заявил Рогану, что он «начал создавать социальные медиа, чтобы дать людям голос», и что Facebook и Instagram вскоре откажутся от сервисов фактчекинга, поскольку они стали «слишком политически предвзятыми».

Переход к заметкам сообщества

В недавних выборах он также заметил «культурный момент перемен в сторону вновь приоритета свободы слова». Вместо этого, платформы социальных сетей компании Meta начнут переходить к системе заметок сообщества, подобной той, что используется в X (ранее Twitter). Кроме того, Meta объявила о прекращении программ по вопросам разнообразия, равенства и инклюзии.

Технологический секретарь Великобритании, Питер Кайл, уже заявил, что недавно введенный Акт о безопасности в интернете не подлежит обсуждению.

«Порог этих законов позволяет разумную свободу слова на очень высоком уровне. Однако я просто замечу: доступ к британскому обществу и нашей экономике — это привилегия, а не право. И никакие наши базовые защиты детей и уязвимых людей не подлежат обсуждению», сказал Кайл в интервью газетой Observer.

Источник: TechRadar