Цены на RTX 5080 от сторонних производителей взлетают выше уровня Nvidia — базовые модели могут быстро исчезнуть из продажи

Финский ритейлер опубликовал ценники для моделей Gigabyte RTX 5080

Единственная версия WindForce продается по РРЦ

Остальные шесть моделей RTX 5080 стоят на 15-35% дороже

Nvidia объявила цену на RTX 5080 в США — $999, и аналогично в других регионах, что стало приятной неожиданностью. Однако опасения некоторых геймеров могут оправдаться, если учесть недавние цены на сторонние карты, которые всплыли в продаже.

Эта информация поступила от финского ритейлера Proshop, который преждевременно разместил на сайте модели Gigabyte RTX 5080 с указанными ценами. Только одна из семи карт представлена по РРЦ, составляющей €1,229 в Финляндии. Реклама

Только версия Gigabyte WindForce имеет цену в €1,229, тогда как остальные шесть вариантов гораздо дороже. Даже самые доступные из этих нестандартных моделей — Gaming OC и Aero OC — стоят €1,419, что значительно превышает базовую цену.

Варианты Aorus оказались еще более дорогими, и самая дорогая из них, Aorus Xtreme WaterForce, достигает цены в €1,669.

Таким образом, у Gigabyte есть одна модель RTX 5080 по РРЦ — WindForce, а остальные версии стоят на 15-35% дороже. Следует быть осторожными в отношении этих цен, так как они могут оказаться ошибочными или быть просто заплатками, однако времени до выхода остается мало.

Анализ: Зловещий знак — но еще не стоит паниковать

Как было отмечено в начале, многие, включая нас, беспокоились о ценообразовании RTX 5080 с момента его объявления Nvidia.

С одной стороны, было приятно видеть цену в $999 на RTX 5080, когда слухи указывали, что Nvidia может поставить цену в $1,200 в США или даже выше. Это особенно удивительно на фоне повышения цен на RTX 5090.

С другой стороны, основная тревога заключается в том, что большинство сторонних моделей не будут продаваться по РРЦ. Этот сценарий, похоже, реализуется с графическими картами Gigabyte RTX 5080 — по крайней мере, если информация от Proshop верна. Однако это пока не подтвердилось, и мы не должны делать поспешные выводы.

На данный момент это лишь мрачный намек, хотя даже если это правда, остается надежда, что другие производители графических карт не последуют примеру и предложат больше моделей по РРЦ. Или, возможно, их второстепенные модели не будут иметь повышения в 15%, а продемонстрируют более скромное увеличение.

Если на продажу будет выставлено мало сторонних моделей RTX 5080 поРРЦ, то вероятнее всего, на момент запуска и, возможно, еще некоторое время после, эти карты будут быстро раскупаться. Это делает покупку RTX 5080 по РРЦ маловероятной, однако остается надежда, что это не станет реальностью.

Источник: TechRadar