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Фотограф Запечатлел Спасение Лошадей от Пожаров в Лос-Анджелесе

13.01.2025
Фотограф Запечатлел Спасение Лошадей от Пожаров в Лос-Анджелесе Фотограф Запечатлел Спасение Лошадей от Пожаров в Лос-Анджелесе
Фото: Карлин Стил для Reuters

В удивительном повороте событий, Reuters отправила внештатного фотографа Карлина Стила задокументировать безопасное убежище для лошадей и других животных, в то время как Лос-Анджелес боролся с разрушительными лесными пожарами. Фотограф был знаком с этим местом: он учился верховой езде именно там, будучи мальчиком.

Фотографии спасения животных, сделанные Стийлом, были опубликованы по всему миру, в том числе на ABC и BBC.

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«Было приятно узнать, что Лос-Анджелесский конный центр, где я впервые научился ездить на лошадях, стал одним из многих мест, которые организовали большой приют для животных», — поделился Стийл в Instagram.

Как узнал Стийл, конное сообщество Лос-Анджелеса объединилось, чтобы защитить лошадей и помочь друг другу. Были предложения о пожертвованиях люцерны и предоставлении безопасных мест и транспортировки.

Белую лошадь выгружают из трейлера женщина, держащая его повод. Второй человек, в форме, стоит у открытой двери трейлера. Сцена разворачивается на объекте с видимыми в фоне зданиями и деревьями.
Фото: Карлин Стил для Reuters

Долгая привязанность к лошадям

Росший в Лос-Анджелесе, Стиил соревновался в боевых искусствах, но верховая езда оказалась для него спокойным и медитативным занятием.

«Это полная противоположность боевым искусствам», — говорит он. «Вместо того чтобы бороться с человеком, ты соединяешься с животным».

Стиил ценит глубокие связи между людьми и их лошадьми, которые могут считаться членами семьи.

Две лошади — одна коричнево-белая, другая белая с черными пятнами — стоят рядом с трейлером для лошадей. Двое людей готовят лошадей к погрузке, окруженные зданиями конюшни на пыльной земле. Над головой нависло облачное небо.
Фото: Карлин Стил для Reuters

На задании в конном центре фотограф услышал трогательные истории о спасении лошадей.

«Одна женщина сказала, что у нее было всего 20 минут на то, чтобы перевезти своих лошадей с пути огня», — вспоминает он.

Помимо документирования спасения животных, Стиил также фотографировал пожары в районе Лос-Анджелеса и их последствия.

«Я никогда прежде не снимал лесные пожары, но теперь это стало неизбежным», — говорит Стиил. «Пожар казался возникать повсюду. Я проехал по каньону Топанга и не смог углубиться в обратную сторону из-за густого дыма. Я также посетил пожар Итон, где каждый второй дом был кучей обломков в зоне эвакуации».

Его жуткий снимок задымленного Лос-Анджелесского горизонта был показан в фотографиях дня Reuters.

Городской горизонт с высокими зданиями окутан густым, коричневатым смогом. Небо пасмурное, воздух кажется тяжелым и загрязненным, скрывая вид на небоскребы и создавая мрачную атмосферу.
Фото: Карлин Стил для Reuters
Два пожарных поливают водой крупный, интенсивный пожар, пожирающий сооружение ночью. Сцена освещена яркими оранжевыми языками пламени и густым дымом, с обугленными деревьями на переднем плане.
Фото: Карлин Стил для Reuters

Стиил переехал в Лос-Анджелес после обучения в Школе визуальной коммуникации Университета Огайо. Будучи студентом в Огайо, он получил признание от Ассоциации фотографов новостей Огайо в 2020 году.

Человек с темными волосами и бородой сидит на полу у теплой, оранжевой стены. Он в клетчатой рубашке, темной футболке, оливково-зеленых штанах и коричневых туристических ботинках, с одной рукой, покоящейся на голове.
Фотограф Карлин Стил | Фото: Томас Бассетт

Для завершения работы над магистерской степенью Стиил выбрал тему, связанную с конным спортом: Мексиканское родео в районе большого Лос-Анджелеса.

Источник: PetaPixel

ПульсХаб
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