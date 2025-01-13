Фотограф Запечатлел Спасение Лошадей от Пожаров в Лос-Анджелесе

В удивительном повороте событий, Reuters отправила внештатного фотографа Карлина Стила задокументировать безопасное убежище для лошадей и других животных, в то время как Лос-Анджелес боролся с разрушительными лесными пожарами. Фотограф был знаком с этим местом: он учился верховой езде именно там, будучи мальчиком.

Фотографии спасения животных, сделанные Стийлом, были опубликованы по всему миру, в том числе на ABC и BBC. Реклама

«Было приятно узнать, что Лос-Анджелесский конный центр, где я впервые научился ездить на лошадях, стал одним из многих мест, которые организовали большой приют для животных», — поделился Стийл в Instagram.

Как узнал Стийл, конное сообщество Лос-Анджелеса объединилось, чтобы защитить лошадей и помочь друг другу. Были предложения о пожертвованиях люцерны и предоставлении безопасных мест и транспортировки.

Долгая привязанность к лошадям

Росший в Лос-Анджелесе, Стиил соревновался в боевых искусствах, но верховая езда оказалась для него спокойным и медитативным занятием.

«Это полная противоположность боевым искусствам», — говорит он. «Вместо того чтобы бороться с человеком, ты соединяешься с животным».

Стиил ценит глубокие связи между людьми и их лошадьми, которые могут считаться членами семьи.

На задании в конном центре фотограф услышал трогательные истории о спасении лошадей.

«Одна женщина сказала, что у нее было всего 20 минут на то, чтобы перевезти своих лошадей с пути огня», — вспоминает он.

Помимо документирования спасения животных, Стиил также фотографировал пожары в районе Лос-Анджелеса и их последствия.

«Я никогда прежде не снимал лесные пожары, но теперь это стало неизбежным», — говорит Стиил. «Пожар казался возникать повсюду. Я проехал по каньону Топанга и не смог углубиться в обратную сторону из-за густого дыма. Я также посетил пожар Итон, где каждый второй дом был кучей обломков в зоне эвакуации».

Его жуткий снимок задымленного Лос-Анджелесского горизонта был показан в фотографиях дня Reuters.

Стиил переехал в Лос-Анджелес после обучения в Школе визуальной коммуникации Университета Огайо. Будучи студентом в Огайо, он получил признание от Ассоциации фотографов новостей Огайо в 2020 году.

Для завершения работы над магистерской степенью Стиил выбрал тему, связанную с конным спортом: Мексиканское родео в районе большого Лос-Анджелеса.