Тимоти Шаламе и Глорилла станут музыкальными гостями программы SNL

Возвращение «Saturday Night Live»

После праздничного перерыва, уже в этом месяце, популярное шоу «Saturday Night Live» порадует зрителей новыми эпизодами.

18 января Реклама

Музыкальной гостьей впервые на шоу станет Глорилла, а ведущим выступит Дэйв Шаппел, который возвращается в передачу впервые с ноября 2022 года.

25 января

Тимоти Шаламе одновременно исполнит роль ведущего и музыкального гостя. Это будет его третий раз в роли ведущего и первый раз в качестве музыкального исполнителя.

Тимоти Шаламе и его новое амплуа

Тимоти Шаламе, звезда фильма о Бобе Дилане «A Complete Unknown», сам исполнил вокальные партии для картины и записал каверы на песни Дилана для саундтрека. Ожидается, что он выступит в образе Дилана и на сцене «Saturday Night Live». Ранее он принимал участие в скетчах, посвященных хип-хопу и Трою Сивану.

Юбилейный 50-й сезон «Saturday Night Live»

Сезон начался в сентябре, с участием музыкального гостя Jelly Roll и ведущей Джин Смарт.

В течение сезона на сцене уже выступили такие артисты, как Coldplay, Стиви Никс, Билли Айлиш, Chappell Roan, Mk.gee, Charli XCX, Shaboozey, Грэйси Абрамс и Хозьер.

Источник: Pitchfork