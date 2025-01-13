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С марта все смогут приобрести Alarmo от Nintendo.

13.01.2025
С марта все смогут приобрести Alarmo от Nintendo. С марта все смогут приобрести Alarmo от Nintendo.

Ещё один день, ещё одно объявление от Nintendo, которое не связано с новой версией Switch. Сегодня компания сообщила, что их будильник Alarmo появится в продаже у избранных розничных продавцов начиная с марта. Среди стран, где доступен будильник, указаны США, Великобритания и Европа.

Будильник стоимостью $99 был выпущен в конце прошлого года, но до сих пор был доступен только подписчикам Nintendo Switch Online. Сегодняшняя новость расширяет доступность устройства для широкой публики. Управляемое движениями устройство позволяет выключить его, просто встав с кровати. Однако, по моему опыту, эта функция малоэффективна, если вы делите кровать с кем-то еще. Также будильник включает разнообразные звуки и темы, основанные на франшизах Nintendo, включая недавнее обновление с Mario Kart 8 Deluxe.

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Источник: TheVerge

ПульсХаб
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