С марта все смогут приобрести Alarmo от Nintendo.

Ещё один день, ещё одно объявление от Nintendo, которое не связано с новой версией Switch. Сегодня компания сообщила, что их будильник Alarmo появится в продаже у избранных розничных продавцов начиная с марта. Среди стран, где доступен будильник, указаны США, Великобритания и Европа.

Будильник стоимостью $99 был выпущен в конце прошлого года, но до сих пор был доступен только подписчикам Nintendo Switch Online. Сегодняшняя новость расширяет доступность устройства для широкой публики. Управляемое движениями устройство позволяет выключить его, просто встав с кровати. Однако, по моему опыту, эта функция малоэффективна, если вы делите кровать с кем-то еще. Также будильник включает разнообразные звуки и темы, основанные на франшизах Nintendo, включая недавнее обновление с Mario Kart 8 Deluxe. Реклама

Источник: TheVerge