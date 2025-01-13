Сэм Альтман предсказывает, что ИИ достигнет сверхинтеллекта в этом году

Девять лет OpenAI: взгляд Сэма Альтмана

Предсказание AGI

Сам Альтман, генеральный директор OpenAI, в задумчивом посте заявил, что в 2025 году будет достигнут искусственный общий интеллект (AGI), как это традиционно понимается. Также в этом году на рабочие места выйдут первые AI-агенты. Альтман отметил:

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«Мы уверены, что знаем, как создавать AGI, и считаем, что в 2025 году первые AI-агенты войдут в трудовую сферу, существенно влияя на производительность компаний. Мы продолжаем верить, что предоставление людей действительно эффективными инструментами ведет к замечательным, широко распределенным результатам.»

Влияние на рынок труда

Несмотря на то, что такие изменения могут вызвать беспокойство среди работников, чьи профессии могут быть заменены, это важный шаг на пути к развитию AGI. Некоторые специалисты предсказывали достижение AGI к 2029 году, однако прогноз Альтмана указывает на более ранние сроки.

Прогресс в области AI

Алан Томпсон, эксперт в области искусственного интеллекта и бывший председатель Mensa International, повысил процент достижения AGI до 88%, основываясь на заявлениях Альтмана и выпуске Nvidia Cosmos для тренировки гуманоидных роботов.

Эмоциональные моменты работы

В своем блоге Альтман также поделился личными историями о сложностях и радостях работы в сфере передовых технологий. Он вспоминает, как его однажды уволили через видеозвонок, находясь в гостинице в Лас-Вегасе, что оказалось для него неожиданностью. Но, несмотря на все трудности, за девять лет OpenAI произошло много значимых событий, главным из которых стало создание ChatGPT.

Будущее AI

OpenAI намерена сосредоточиться на развитии AGI и суперинтеллекта, который способен ускорить научные открытия и инновации, обеспечив дальнейшее процветание общества. Альтман отмечает, что организация движется в сторону «великолепного будущего», в котором суперинтеллект может изменить мир далеко за пределами наших нынешних возможностей.

Источник: TechRadar