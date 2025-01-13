Стратегический диалог Регионального Альянса Здравоохранения: к единой повестке ВОЗ и ООН в области здравоохранения в 2025 году

15 января 2025 года в отеле «Вальдорф Астория» в Каире, Египет, состоится важнейшее событие — встреча Регионального Альянса Здравоохранения (RHA), организуемая Региональным офисом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для Восточного Средиземноморья под руководством Регионального директора доктора Ханан Бальхи.

На мероприятие съедутся более 80 участников, представляющих 18 организаций ООН, входящих в Альянс. Это будет значительный шаг в усилиях ВОЗ по созданию единой повестки дня в области здравоохранения для региона. Реклама

Среди участников будут: директор по управлению программами доктор Адхам Абдель Монеим, исполняющий обязанности регионального директора по чрезвычайным ситуациям доктор Ахмед Зуитен, помощник генерального директора по всеобщему охвату здравоохранения и жизненному циклу доктор Брюс Эйлвард и помощник генерального директора по доступу к лекарственным средствам и медицинской продукции доктор Юкико Накадани.

На встречу приглашены региональные директоры и технические специалисты из FAO, IOM, ITU, OCHA, Всемирного банка, UNAIDS, UNDP, UNESCO, UNFPA, UN-Habitat, UNHCR, UNICEF, UNIDO, UNODC, UNRWA, UN Women и WFP.

Цель встречи — укрепление многостороннего сотрудничества и продвижение целей устойчивого развития (ЦУР), связанных со здравоохранением, в Восточном Средиземноморье.

Главные темы для обсуждения: активизация взаимодействия и выявление возможностей для совместных усилий в соответствии с новой Стратегической операционной программой ВОЗ на 2025–2028 годы, которая согласуется с 14-й Общей программой работы (GPW 14). В программе мероприятия — представление трех инициатив Регионального офиса для Восточного Средиземноморья, направленных на решение основных региональных приоритетов в области здравоохранения: расширение справедливого доступа к медицинским продуктам, инвестиции в устойчивую медицинскую рабочую силу и ускорение действий в области общественного здравоохранения в отношении употребления психоактивных веществ. Также будет поддержан Совместный план действий RHA на 2025 год, который станет основой для скоординированных усилий в рамках концепции «Одна ООН».

Цели встречи

Укрепление сотрудничества по приоритетным вопросам общественного здравоохранения среди организаций по развитию и гуманитарной помощи ООН.

Способствование совместным действиям по устранению пробелов в реализации ЦУР, связанных со здравоохранением.

Поддержка сотрудничества, инициатив и программ для решения трансграничных и общих медицинских вопросов.

Содействие согласованности региональных политических диалогов и стратегий адвокации и приведение в соответствие с региональными и глобальными повестками в области здравоохранения.

Поддержка интеграции и адаптации здравоохранения в Рамочных программах сотрудничества ООН по устойчивому развитию (UNSDCFs).

Веха для регионального сотрудничества в области здравоохранения

Эта встреча является этапом на пути к объединению усилий в области здравоохранения под общей концепцией «Одна ООН». Посредством укрепления сотрудничества между ключевыми участниками, встреча направлена на разработку стратегий, обеспечивающих справедливый доступ к медицинской помощи, укрепление устойчивости систем здравоохранения и решение наиболее острых проблем общественного здравоохранения в регионе.

В условиях меняющихся вызовов в области здравоохранения, это мероприятие создаст платформу для согласования усилий, ресурсов и стратегий, открыв путь к более здоровому будущему.

Источник: ВОЗ