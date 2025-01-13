Способы заморозки сыра | Лайфхакер

Как уменьшить количество пищевых отходов: советы по использованию морозильника

Одним из моих любимых способов уменьшения пищевых отходов на кухне является использование морозильника. Множество продуктов, которые могут испортиться на столе или в холодильнике, легко сохранить с помощью этого устройства. Всем известно, что мясо и хлеб можно хранить в морозильнике, но не стоит забывать и про сыр. Однако не каждый вид сыра подходит для заморозки.

Почему заморозка сыра не всегда удачна

С заморозкой молочных продуктов всегда есть нюансы. Главная проблема — это размораживание. Кроме создания своего собственного сырного погреба, морозильник может продлить срок годности определенных видов сыра. Молочные продукты представляют собой эмульсии жира, воды, белков и кислот. В зависимости от соотношения воды к другим компонентам, продукт может быть жидким, как молоко, или твердым, как пармезан. Реклама

Замораживание изменяет структуру продуктов с водой. Как известно, вода расширяется при заморозке, и ее капельки в молочной эмульсии могут вытеснять другие элементы. При разморозке вода вновь становится жидкой, но белки и жиры, сместившись, оказываются в новых местах, создавая пробелы. Эти сыры можно будет употреблять, но их текстура может измениться, что скажется на вкусе.

Какие сыры можно замораживать, а какие нет

Чтобы не запоминать список конкретных сыров, просто запомните, что сыры с низким содержанием воды лучше подходят для заморозки. Рекомендуется замораживать твердые, выдержанные сыры, такие как пармезан, манчего, иберико или острый чеддер. Их текстура и вкус менее подвержены изменениям.

Сыры с высоким содержанием воды могут страдать от отделения жира и воды, что приведет к изменению их текстуры. Избегайте заморозки мягких и кремообразных сыров, таких как бри, камамбер, буррата или голубой сыр.

Некоторые сыры, такие как фета и халлуми, тоже могут храниться в морозильнике без проблем. Их текстура и так немного комковатая, поэтому после заморозки и разморозки изменения не будут заметны.

Также отлично замораживаются тертые сыры. Я всегда спокойно помещаю в морозильник пакетики с тертым чеддером, проволоне или моцареллой. Блоки с низким содержанием влаги также хорошо переносят заморозку.

Как замораживать сыр

Замораживайте сыр так же, как мясо или хлеб, чтобы избежать обжигания морозом: упакуйте его в герметичную пленку. Новый сыр может быть уже запечатан в пластике — такой можно сразу класть в морозильник. Я предпочитаю замораживать пакеты плоско, так их легче складировать и доставать.

Если сыр в слабой упаковке или уже был открыт, упакуйте его в подходящий пакет с застежкой и удалите как можно больше воздуха перед отправкой в морозильник. Иногда лучше предварительно порезать сыр, если вы привыкли употреблять его в определенной форме. Например, я часто нарезаю чеддер на кусочки для закуски и замораживаю их, чтобы потом просто достать нужное количество. Предварительно натертые или нарезанные кубиками сыры тоже хорошо поддаются заморозке.

Как размораживать замороженный сыр

Перед использованием достаточно оставить сыр в холодильнике на ночь, и на следующий день он будет готов для нарезки, натирания, плавления или употребления в пищу. Тертые сыры можно использовать сразу из морозильника, добавляя их в горячие блюда. Наслаждайтесь продленным сроком годности ваших сыров. Что касается мягких сыров, теперь у вас есть прекрасный повод съесть их до того, как они испортятся в холодильнике.

Источник: LifeHacker