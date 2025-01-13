Создатель «Разделения» Дэн Эриксон делится самой смешной теорией фанатов: «Это абсурд»

Создатель «Северэнса» опроверг одну из диких теорий фанатов перед стартом второго сезона
- Создатель «Северэнса» отшутился, назвав одну гипотезу поклонников «смехотворной».
- Дэн Эриксон также отметил, что популярный сериал Apple TV не ответит на все вопросы поклонников.
Три года прошло с тех пор, как завершился первый сезон сериала «Северэнс». За это время у поклонников было достаточно времени, чтобы придумать довольно необычные теории о нашумевшем сериале. Хотя поклонники создали бесчисленное множество теорий, только одну из них, по словам Дэна Эриксона, он считает особенно нелепой. В интервью, посвященном старту второго сезона «Северэнса», он развенчал эту дикую гипотезу, которая, как ни странно, связана с ним самим.
Когда его попросили прокомментировать самые странные высказывания и идеи, которые он встречал, главный сценарист Apple TV Plus отметил: «Слышал, что некоторые думают, будто я основывал образ Рика [персонаж Майкла Чернуса] на себе. Это просто абсурд! То, что он переодетый писатель, не значит, что я вставил себя в своё же шоу».
Для тех, кто подзабыл: Рик, полное имя которого Рикен Хейл, — муж Девон, сестры Марка Скаута, и публицист в жанре самопомощи. Его книга «Ты — это ты. Духовная биография о тебе» становится манифестом для команды Макродатафайнмента компании Lumon Industries, частью которой является «ини» Марка. В финале первого сезона они открыто восстают против этой теневой биотехнологической корпорации. Однако, вопреки ожиданиям некоторых, Эриксон не служил прообразом для Рика, и эта теория может быть спокойно вычеркнута из списка!
‘Частью удовольствия является позволяние людям спекулировать и выдвигать собственные интерпретации’
Фанаты «Северэнса», одного из лучших шоу на Apple TV Plus, с момента его премьеры в феврале, выдвинули массу захватывающих теорий. И хотя зрители с нетерпением ожидают продолжения сериала, теориям пришел конец с выходом первого трейлера второго сезона в октябре. Ситуация только усилилась после появления официального трейлера, так как поклонники начали тщательно изучать каждую секунду, чтобы понять, что же ждет их во втором сезоне.
Если вы надеетесь, что второй сезон и будущие продолжения подтвердят или опровергнут каждую из теорий поклонников, следует умерить свои ожидания. На вопрос о том, как Эриксон балансирует между объяснением некоторых загадок и оставлением других для интерпретации, он ответил: «Смешно, но когда я был ребенком, всегда старался показывать всё, что я сделала, чтобы учитель знал, что я правильно выполнила задачу. Теперь же, когда мы тщательно разрабатываем каждую деталь и отвечаем на все вопросы, моя склонность — всё выложить на экран. Часто приходится, чтобы Бен [Стиллер, режиссер/исполнительный продюсер] подходил ко мне и говорил: ‘Можно оставить какие-то вещи не сказанными’.
«Часть удовольствия заключается в том, чтобы дать людям возможность самостоятельно интерпретировать события или найти свой собственный путь к пониманию нашего замысла», — добавил он. «Я многому научился у Бена в вопросе самоконтроля, и у нас до сих пор продолжаются дискуссии о том, на какие вопросы мы хотим ответить. Мы ещё не все разобрали, но движемся в этом направлении».
Источник: TechRadar