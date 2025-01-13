Создатель «Разделения» Дэн Эриксон делится самой смешной теорией фанатов: «Это абсурд»

Создатель «Северэнса» опроверг одну из диких теорий фанатов перед стартом второго сезона

Создатель «Северэнса» отшутился, назвав одну гипотезу поклонников «смехотворной».

Дэн Эриксон также отметил, что популярный сериал Apple TV не ответит на все вопросы поклонников.

Три года прошло с тех пор, как завершился первый сезон сериала «Северэнс». За это время у поклонников было достаточно времени, чтобы придумать довольно необычные теории о нашумевшем сериале. Хотя поклонники создали бесчисленное множество теорий, только одну из них, по словам Дэна Эриксона, он считает особенно нелепой. В интервью, посвященном старту второго сезона «Северэнса», он развенчал эту дикую гипотезу, которая, как ни странно, связана с ним самим.

Когда его попросили прокомментировать самые странные высказывания и идеи, которые он встречал, главный сценарист Apple TV Plus отметил: «Слышал, что некоторые думают, будто я основывал образ Рика [персонаж Майкла Чернуса] на себе. Это просто абсурд! То, что он переодетый писатель, не значит, что я вставил себя в своё же шоу». Реклама

Для тех, кто подзабыл: Рик, полное имя которого Рикен Хейл, — муж Девон, сестры Марка Скаута, и публицист в жанре самопомощи. Его книга «Ты — это ты. Духовная биография о тебе» становится манифестом для команды Макродатафайнмента компании Lumon Industries, частью которой является «ини» Марка. В финале первого сезона они открыто восстают против этой теневой биотехнологической корпорации. Однако, вопреки ожиданиям некоторых, Эриксон не служил прообразом для Рика, и эта теория может быть спокойно вычеркнута из списка!

‘Частью удовольствия является позволяние людям спекулировать и выдвигать собственные интерпретации’

Фанаты «Северэнса», одного из лучших шоу на Apple TV Plus, с момента его премьеры в феврале, выдвинули массу захватывающих теорий. И хотя зрители с нетерпением ожидают продолжения сериала, теориям пришел конец с выходом первого трейлера второго сезона в октябре. Ситуация только усилилась после появления официального трейлера, так как поклонники начали тщательно изучать каждую секунду, чтобы понять, что же ждет их во втором сезоне.

Если вы надеетесь, что второй сезон и будущие продолжения подтвердят или опровергнут каждую из теорий поклонников, следует умерить свои ожидания. На вопрос о том, как Эриксон балансирует между объяснением некоторых загадок и оставлением других для интерпретации, он ответил: «Смешно, но когда я был ребенком, всегда старался показывать всё, что я сделала, чтобы учитель знал, что я правильно выполнила задачу. Теперь же, когда мы тщательно разрабатываем каждую деталь и отвечаем на все вопросы, моя склонность — всё выложить на экран. Часто приходится, чтобы Бен [Стиллер, режиссер/исполнительный продюсер] подходил ко мне и говорил: ‘Можно оставить какие-то вещи не сказанными’.

«Часть удовольствия заключается в том, чтобы дать людям возможность самостоятельно интерпретировать события или найти свой собственный путь к пониманию нашего замысла», — добавил он. «Я многому научился у Бена в вопросе самоконтроля, и у нас до сих пор продолжаются дискуссии о том, на какие вопросы мы хотим ответить. Мы ещё не все разобрали, но движемся в этом направлении».

Источник: TechRadar