Сингапур блокирует Polymarket, назвав его «незаконным игорным сайтом»

Власти Сингапура объявили платформу Polymarket «незаконным сайтом азартных игр» и заблокировали её на территории государства. Теперь сингапурцы, пытающиеся зайти на криптовалютную платформу для ставок, видят уведомление от Управления по регулированию азартных игр Сингапура (GRA).

«Polymarket официально признан азартным сайтом в Сингапуре, – написал Алекс Чжоу, вице-президент по инвестициям и хранению компании Cobo Global. – Если вы хотите сделать ставку, вы можете обратиться только к государственной компании, занимающейся азартными играми, в противном случае вас ждут штрафы и тюремное заключение». Реклама

Строгие наказания для участников ставок на Polymarket

Действительно, в Сингапуре предусмотрен штраф в размере 10,000 сингапурских долларов или тюремное заключение на срок до шести месяцев, либо оба наказания, для любого, кто будет признан виновным в участии в незаконных азартных играх. Для операторов нелицензированных платформ штраф достигает 500,000 сингапурских долларов и лишения свободы до семи лет, при повторных нарушениях сумма штрафа возрастает до 700,000 сингапурских долларов, а срок заключения – до десяти лет, как сообщает GRA.

«Всем лицам запрещено предоставлять нелицензированные удаленные азартные услуги в Сингапуре или из-за его границ лицам, находящимся на территории Сингапура», – уточняет GRA на своём сайте.

Кроме того, начиная с 1 января 2025 года, Сингапур наделил свои правоохранительные органы полномочиями блокировать доступ к «незаконным удалённым азартным услугам, рекламе таких услуг и финансовым транзакциям».

Как сообщает GRA, сингапурские власти блокировали более 3,800 сайтов азартных игр и 145,000 транзакций на сумму 37 миллионов сингапурских долларов с 2015 года.

Единственной легальной платформой для азартных игр в Сингапуре является Singapore Pools, которая предлагает разнообразные услуги, включая лотереи, ставки на спорт и скачки. Однако у неё отсутствуют контракты на политические события, которые способствовали популярности Polymarket.

Прессинг на Polymarket со стороны регуляторов

Polymarket предоставляет возможность делать ставки на контракты событий с использованием криптовалют. Платформа функционирует на блокчейне Polygon и не имеет права легально предоставлять услуги гражданам и резидентам США. Тем не менее, согласно данным Similarweb, более 29 процентов трафика Polymarket приходится на США.

В ноябре прошлого года Федеральное бюро расследований США провело обыск в доме генерального директора Polymarket, Шейна Коплана, и изъяло его мобильный телефон. Министерство юстиции ведёт расследование в отношении Polymarket, поскольку платформа якобы позволяла пользователям из США делать ставки на события.

Платформа также заблокировала доступ для пользователей из Франции после сообщений о расследовании против неё за нарушение местного законодательства в сфере азартных игр.

Источник: Financemagnates