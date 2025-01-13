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Сингапур блокирует Polymarket, назвав его «незаконным игорным сайтом»

13.01.2025
Сингапур блокирует Polymarket, назвав его «незаконным игорным сайтом» Сингапур блокирует Polymarket, назвав его «незаконным игорным сайтом»

Власти Сингапура объявили платформу Polymarket «незаконным сайтом азартных игр» и заблокировали её на территории государства. Теперь сингапурцы, пытающиеся зайти на криптовалютную платформу для ставок, видят уведомление от Управления по регулированию азартных игр Сингапура (GRA).

«Polymarket официально признан азартным сайтом в Сингапуре, – написал Алекс Чжоу, вице-президент по инвестициям и хранению компании Cobo Global. – Если вы хотите сделать ставку, вы можете обратиться только к государственной компании, занимающейся азартными играми, в противном случае вас ждут штрафы и тюремное заключение».

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Строгие наказания для участников ставок на Polymarket

Действительно, в Сингапуре предусмотрен штраф в размере 10,000 сингапурских долларов или тюремное заключение на срок до шести месяцев, либо оба наказания, для любого, кто будет признан виновным в участии в незаконных азартных играх. Для операторов нелицензированных платформ штраф достигает 500,000 сингапурских долларов и лишения свободы до семи лет, при повторных нарушениях сумма штрафа возрастает до 700,000 сингапурских долларов, а срок заключения – до десяти лет, как сообщает GRA.

«Всем лицам запрещено предоставлять нелицензированные удаленные азартные услуги в Сингапуре или из-за его границ лицам, находящимся на территории Сингапура», – уточняет GRA на своём сайте.

Кроме того, начиная с 1 января 2025 года, Сингапур наделил свои правоохранительные органы полномочиями блокировать доступ к «незаконным удалённым азартным услугам, рекламе таких услуг и финансовым транзакциям».

Как сообщает GRA, сингапурские власти блокировали более 3,800 сайтов азартных игр и 145,000 транзакций на сумму 37 миллионов сингапурских долларов с 2015 года.

Единственной легальной платформой для азартных игр в Сингапуре является Singapore Pools, которая предлагает разнообразные услуги, включая лотереи, ставки на спорт и скачки. Однако у неё отсутствуют контракты на политические события, которые способствовали популярности Polymarket.

Прессинг на Polymarket со стороны регуляторов

Polymarket предоставляет возможность делать ставки на контракты событий с использованием криптовалют. Платформа функционирует на блокчейне Polygon и не имеет права легально предоставлять услуги гражданам и резидентам США. Тем не менее, согласно данным Similarweb, более 29 процентов трафика Polymarket приходится на США.

В ноябре прошлого года Федеральное бюро расследований США провело обыск в доме генерального директора Polymarket, Шейна Коплана, и изъяло его мобильный телефон. Министерство юстиции ведёт расследование в отношении Polymarket, поскольку платформа якобы позволяла пользователям из США делать ставки на события.

Платформа также заблокировала доступ для пользователей из Франции после сообщений о расследовании против неё за нарушение местного законодательства в сфере азартных игр.

Источник: Financemagnates

ПульсХаб
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