Сериал NBC «Гримм» возродится в виде фильма на платформе Peacock.

Между фильмами «Носферату» и «Человек-Волк» создается ощущение, что Голливуд вновь повернулся лицом к классическим фильмам о монстрах. Похоже, что платформе Peacock тоже захотелось поучаствовать в этом процессе, поскольку она планирует полнометражный перезапуск давно забытого сериала «Гримм».

Согласно информации от Variety, Peacock инициирует создание нового фильма по мотивам сериала «Гримм», который был разработан Стивеном Карпентером, Джимом Коффом и Дэвидом Гринвальтом в 2011 году. Сюжет сериала разворачивается вокруг полицейского из Портленда, который обнаруживает, что он один из избранных для защиты человечества от монстров. Джош Берман, известный по «Юридическая блондинка», назначен сценаристом фильма и будет содействовать как сопродюсер вместе с Коффом и Гринвальтом. Реклама

В своей оригинальной версии «Гримм» продержался в эфире шесть сезонов, в которых детектив Ник Берхардт (его сыграл Дэвид Джинтоли) стал выдающимся охотником на монстров вместе со своими союзниками — человеческим партнером Хэнком Гриффином (в исполнении Рассела Хорнсби) и оборотнем Монро (актер Силлас Вейр Митчелл). На данный момент Peacock не разглашает деталей сюжета фильма или информации о том, вернутся ли в проект кто-то из оригинального актерского состава «Гримм». Однако, учитывая, что это не первый раз, когда NBC подумывает возродить этот проект, можно с уверенностью сказать, что «Гримм» все-таки возвращается на экраны.

Источник: TheVerge