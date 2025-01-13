Рецензия на Dynasty Warriors: Origins

Триумф «Dynasty Warriors: Origins»

Изначальный роман «Троецарствие» вдохновил множество адаптаций, превращая известных персонажей и истории в нечто привычное. Однако, проведя 60 часов с «Dynasty Warriors: Origins,» я воспринял его возрожденный сюжет о политике, войне и дипломатии почти как нечто новое. Масштаб сражений здесь превышает всё, к чему привыкал в этой серии, с невероятным количеством врагов на экране, создавая настолький популярное ощущение «1 против 1000». Всё это сопровождается улучшенной графикой, глубокой проработкой боевого процесса, впечатляющим повествованием и множеством контента после завершения основного сюжета — «Origins» легко становится моей любимой игрой во вселенной «Dynasty Warriors». Реклама

Хотя основные сюжетные линии «Троецарствия» часто становятся движущей силой главных сражений «Dynasty Warriors,» истинный акцент всегда был сделан на экшене. Самые запоминающиеся моменты, когда я побеждал сотни противников сразу: битвы с легендарными воинами, как Лю Бу, лишь добавляют пикантности этой жестокости. Но в «Origins» компании Koei Tecmo и Omega Force нашли баланс между историей и боем.

В отличие от предыдущих игр, где можно было выбрать определенного легендарного лорда, как Лю Бэй, Сунь Це или Цао Цао, здесь вы берете на себя роль нового персонажа, созданного специально для Origins. Сюжет о вашем герое, который страдает амнезией, может показаться клише, но он прекрасно вписывается в ход событий. Сфокусированная история переносит нас в ранние годы известных персонажей Троецарствия, до их взлёта, позволяя путешествовать по разным провинциям и помогать различным армиям. Хотя я скучал по возможности играть за известных офицеров, как Гуань Юй, на протяжении всей миссии, Origins предлагает вариант управления ими в определенных уровнях, что является своеобразным компромиссом.

В начальных главах нет особого выбора — вы участвуете в знаковых событиях, таких как подавление Желтых Повязок, подъем и падение Дун Чжо. Однако всё изменяется, когда, достигнув середины 45-часовой кампании, вы выбираете сторону и лорда, к которым присоединитесь на постоянной основе, что формирует вашу точку зрения во всей истории. Изначально я выбрал малочисленный, но компетентный клан Шу, следуя за оптимизмом и бескорыстностью Лю Бэя в его пути к власти. После завершения одного сюжета Origins предоставляет возможность снова окунуться в игру, начиная с конкретного момента, что позволяет узнать, как развивается история, если выбрать другую сторону. Условия, выполненные в одной из веток, могут открыть «истинные концовки» саги, к которым я продолжаю стремиться.

«Origins» добавляет элемент романтики в Троецарствие. В каждой из пяти глав существует второстепенная линия сюжета, которая касается восстановления вашей памяти, что постепенно раскрывает роль вашего персонажа в великой истории. Она наполнена интересными обсуждениями и сценами с целым рядом увлекательных персонажей, что вносит нужное разнообразие в диалогах, насыщенных информацией о боевых действиях и плетении интриг. Единственным недостатком вашего основного героя является почти полное отсутствие эмоций, а во время редких проявлений они очень сдержанны, что иногда снижает эмоциональную глубину отдельных моментов. Также, герой не говорит, кроме рутинных выкриков в бою при уклонении, контратаке или победе над офицером.

После встречи с другими знаменитыми воинами на поле боя, иногда можно найти их на карте и углублять ваши отношения. Уровни связи дают бонусы, такие как коллекционные монеты, и на 5 уровне открывается более личная сцена с персонажем. Эти разговоры являются одними из моих любимых. Например, на одном из свиданий, знаменитый генерал попросил присоединиться к нему для пития, чтобы запомнить черты моего лица и звук моего голоса. Персонажи выражаются так изыскано и уважительно, что это часто воспринимается как романтический интерес, несмотря на отсутствие явных намеков на это. Koei Tecmo действительно привнёс большее чувство романтики в «Троецарствие», и это меня радует.

Искусство войны

Говорят, война никогда не меняется, но её оружие — безусловно. Начав лишь с меча и простыми приемами (боевыми искусствами), со временем вы получите новые опции и сможете лучше использовать каждое из них, открывая новые комбинации и способности. Это побуждало меня продолжать использовать оружие, которое сначала не произвело особого впечатления. Например, колёса, что я использовал в предыдущих играх, сначала не казались такими же мощными, как полумесяц или кулаки, но после практики я понял их потенциал в оглушении и разбивке обороны врагов.

Существует восемь дополнительных видов оружия, которые можно разблокировать, победив определённых генералов или купив их в лавках. Я всегда находил новое оружие к тому времени, как набирал несколько уровней навыка с текущим, чтобы бои не становились скучными. Каждое оружие обладает уникальной идентичностью, дополняя отсутствие смены персонажей и позволяя вам переключаться между ними в середине миссии для повышения опыта и адаптации к ситуации на поле боя. Быстро стало ясно, какие из них идеальны для меня для быстрого уничтожения врагов в поздних главах, где промедление может привести к потере союзников. Хотя каждое оружие подходит для всех ситуаций, особенности, такие как широкое действие копья против толпы или способность кулаков к комбо против сильных врагов, делают выбор интересным.

Спецатаки оказываются так же впечатляющими, как и эффективными. У каждого оружия свое боевое искусство, использующее ресурс под названием Храбрость и варьирующееся от широких взмахов до мощных толчков и контратак. Более мощные приемы позволяют вызывать волны, поднимающие врагов в воздух, создавать обширные спирали, наносящие урон, или, как в моем любимом случае, создавать лазер света, пробивающий несколько врагов.

Храбрость накапливается, когда вы попадаете по врагам, парируете удары или уклоняетесь после открытия соответствующего навыка. Парирование мгновенно открывает врагов для контратак, а идеальное уклонение быстро генерирует Храбрость. Эти механики вносят глубину в бои и поддерживают интерес по мере уничтожения армий. Помимо боевых искусств, есть возможность использовать Мусоу Атаки и режим ярости, где Храбрость мгновенно пополняется, восстанавливает здоровье и включает более сильную Ультимативную Мусоу Атаку. Зрелищность этих атак соответствует их мощи, и видеть тысячные KO всегда приносит удовольствие.

На поле боя можно использовать Тактики, которые помогают изменить ход битвы при правильном применении. Например, применение отряда для обстрела огненными стрелами приносит хороший урон, но поднятие на возвышенность прежде повышает эффективность. Такие стратегические решения были долгожданным дополнением, избегая простого использования способностей по мере зарядки. Эти Тактики становятся ценными для поддержки союзников или ослабления врагов.

Фантазия быстро уничтожать огромные волны врагов – одна из причин моей любви к «Dynasty Warriors», и она осталась в «Origins». На более высоких сложностях вам понадобится задействовать все защитные возможности, чтобы противостоять вызовам. Освоение этих техник важно на уровне Героя и необходимо на Ултимативной сложности, которая открывается после прохождения сюжета. На этом уровне враждебный ИИ не боится нападать с различных углов, и одно неверное действие может привести к провалу миссии. Мне понравилось преодолевать эти трудности, зарабатывая мощные награды и получая новые испытания, такие как завершение миссий за отведенное время или захват определенных баз.

Кроме боев, «Origins» представляет карту, похожую на живую диораму с горами, реками и лесами для стратегического планирования. Она полна маркеров для выполнения заданий, проведения стычек, сбора ресурсов и общения с офицерами. Десять провинций достаточно велики, чтобы требовать быстрой перемещалки, но малые, чтобы прибыть куда угодно за несколько минут. Побочные миссии и стычки предлагают награды, и являются отличным средством заработка и выполнения побочных задач.

Большинство из них — простые задачи вроде уничтожения врагов сильными ударами, но стычки предоставляют возможность справляться с ними, чтобы в главных миссиях не ограничиваться конкретным оружием. Более сложные испытания, например победить в пяти дуэлях без получения урона, действительно были испытанием и требовали нескольких попыток, помогая развивать навыки в дуэлях. Эти миссии всегда стоили усилий, предоставляя дополнительные навыки и разблокированные сцены с любимыми персонажами, а также бонусные баллы навыков для прокачки дерева навыков. Стычки и испытания стали отличным способом опробовать новые меха-ники и добавили динамику в моменты с насыщенными сюжетными сценами.

Источник: IGN