Разработчики Baldur’s Gate 3 из студии Larian объявили, что полностью сосредоточены на своей новой игре и в ближайшее время планируют информационное затишье.

Larian, компания, разработавшая Baldur’s Gate 3, объявила, что сосредоточила всё своё внимание на следующем проекте, планируя в ближайшее время отказаться от всякого общения с прессой.

Хотя ожидаемый всеми обновление Baldur’s Gate 3 Patch 8 выйдет уже в этом году для ролевой игры Dungeons & Dragons, Larian подчеркнула, что полное внимание команды переключено на новое крупное начинание. Реклама

На прошлой неделе руководитель Larian Свен Винке через Twitter поделился размышлениями о пути, который студия прошла до настоящего момента, отметив большой успех Baldur’s Gate 3 как в плане критики, так и в коммерции. «Но история еще не закончена», — добавил Винке.

В заявлении для VideoGamer компания подтвердила: «Свен и его команда в полную меру уделяют внимание созданию следующего проекта», при этом Larian переходит в режим «информационной тишины».

На данный момент о новом проекте Larian известно немного. Мы знаем, что это не будет продолжение Baldur’s Gate 3 и не игра по вселенной D&D. Это совершенно новая игра, над которой Larian с удовольствием начала работу после неудачной попытки вдохновиться идеей продолжения Baldur’s Gate.

В ноябре 2023 года Винке в общих чертах упомянул следующее крупное начинание студии: «Я хотел бы рассказать о нашем следующем большом проекте, но это обязывает нас убедиться, что он выйдет за многие рамки», — намекнул Винке в ответ на многочисленные номинации Baldur’s Gate 3 на The Game Awards. «Я очень взволнован им».

В июле 2023 года, перед громким запуском Baldur’s Gate 3, Винке рассказал IGN о возможном продолжении серии Divinity: Original Sin, добавив, что фанатам не стоит надеяться на него в ближайшее время.

«Это наша собственная вселенная, которую мы построили, поэтому в какой-то момент мы обязательно к ней вернемся», — сказал Винке. «Мы обязательно вернемся к этому. Сначала закончим [Baldur’s Gate 3], затем сделаем паузу, потому что нам нужно будет творчески обновиться. Вы видите 400 разработчиков, вкладывающих свои сердца и души в этот проект. Вы получаете лучшее от них и их мастерства в этой игре. И, могу сказать, это впечатляюще».

Если Divinity не станет следующим проектом, возможно, это будет совершенно новая игра, действие которой развернется в абсолютно иной вселенной? Larian уже долгое время создает фэнтезийные RPG. Может быть, теперь она обратится к научной фантастике? Или к современным реалиям? А может, попробует себя в совершенно новом жанре?

Кажется, пройдет еще немало времени, возможно, годы, прежде чем мы узнаем.

Источник: IGN