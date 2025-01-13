Приоритеты бизнеса на 2025 год: преодоление кризиса данных и проблем хранения

Начало нового года предоставляет бизнесам возможность оценить эффективность хранения данных. В условиях, когда мир продолжает генерировать рекордные объемы данных, особенно благодаря развитию возможностей ИИ, важно, чтобы организации были защищены от будущих вызовов в сфере хранения.

С увеличением объемов данных индустрия столкнется с двумя главными вызовами: кризисом нехватки данных и экологическим влиянием дата-центров. Однако существуют меры, которые компании могут предпринять, чтобы справиться с этими вызовами. Реклама

Взрыв объемов данных приведет к кризису нехватки

Мир генерирует данные в беспрецедентных объемах, и это не замедляется. К 2028 году будет создано до 400 зеттабайт данных. Такое количество сравнимо с числом песчинок на всех пляжах мира. Одна зеттабайт информации приравнивается к этому объему песка. Умножьте это число на четыреста, и вы получите представление о том, сколько данных будет сгенерировано и обработано мировыми компьютерами в 2028 году.

С развитием инструментов ИИ и ростом их масштаба ценность данных увеличится, что приведет к необходимости длительного хранения данных. Однако установка новых хранилищ прогнозируется с более медленными темпами роста. Это создаст дисбаланс между спросом и предложением в глобальной системе хранения данных и может привести к кризису нехватки данных.

Чтобы справиться с этой надвигающейся проблемой, компании должны уже сейчас разрабатывать планы по долгосрочному увеличению ёмкости хранилищ, чтобы обеспечить достаточное количество ресурсов для хранения данных и полную окупаемость инвестиций в инфраструктуру ИИ.

Инновации в хранении данных необходимы для решения проблем дата-центров и защиты планеты

По мере того как рост объемов данных продолжается, дата-центры могут столкнуться с перегрузками. По данным британской Национальной сетевой компании, спрос на электроэнергию у коммерческих данных может увеличиться в шесть раз в течение следующих десяти лет. Это явно повлияет на возможности и производительность дата-центров, создавая проблемы с ресурсами.

Кроме того, существуют финансовые, регуляторные и экологические барьеры, которые будут препятствовать увеличению пространства и ёмкости дата-центров. Прогнозируется, что развитие ИИ станет значительным фактором, влияющим на будущий спрос на дата-центры. Для управления этой растущей потребностью в плотности потребления энергии и высокой производительности вычисления потребуется быстрое внедрение инноваций в дизайне и технологиях дата-центров.

Необходимо не только развивать вычислительные технологии, но и внедрять жесткие диски с повышенной плотностью данных, что позволит увеличить ёмкость хранения в дата-центрах. Вложения в такие накопители помогут избежать необходимости создания новых центров хранения данных, что приведет к значительным финансовым выгодам и сократит будущие экологические последствия.

Преодоление вызовов в 2025 году

С приближением 2025 года и возможными препятствиями, которые могут повлиять на бизнес, организации должны предпринять важные шаги уже сейчас. Бизнесы должны сосредоточиться на создании надежных долгосрочных планов для минимизации будущих потрясений, вызванных быстрым глобальным ростом данных. Также важно инвестировать в улучшение инфраструктуры ИИ и жестких дисков с высокой плотностью, чтобы эффективно справляться с увеличением спроса на дата-центры.

На пороге нового года важно, чтобы организации учитывали внедрение эффективных решений для хранения данных, так как это влияет на их производительность, финансовые результаты и окружающую среду.

Источник: TechRadar