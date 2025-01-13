Правительство Великобритании раскрыло стратегию по лидерству в области ИИ на мировой арене.

Правительство Великобритании представило план из 50 пунктов по внедрению ИИ в государственный сектор

План предполагает инвестиции частного сектора в размере 14 миллиардов фунтов Реклама

Премьер-министр обсуждает вопросы безопасности, но не хочет, чтобы Соединённое Королевство отставало

Правительство Соединенного Королевства объявило о намерении активно внедрять искусственный интеллект (ИИ) в различные отрасли промышленности страны посредством многомиллиардных инвестиций. Оппозиционная лейбористская партия заявила о стремлении сделать Великобританию мировым лидером в области ИИ, привлекая частные инвестиции в размере 14 миллиардов фунтов и реализуя план из 50 пунктов по интеграции ИИ в государственные услуги.

Одной из составляющих плана является предоставление доступа исследователям и разработчикам к анонимизированным данным NHS для обучения ИИ-моделей, сохраняя при этом строгие меры по защите конфиденциальности.

Создание рабочих мест

План включает внедрение зон роста ИИ, которые ускорят развитие инфраструктуры, например, строительство дата-центров и их доступ к энергосетям. Ожидается, что компания Vantage Data Centres инвестирует 12 миллиардов фунтов в строительство центров обработки данных, что создаст более 11,500 рабочих мест. Помимо этого, в проекте участвуют компании Nscale и Kyndryl, которые планируют внедрять ИИ в экономику Великобритании.

«План действий по возможностям ИИ поможет Соединенному Королевству раскрыть весь потенциал искусственного интеллекта», — отметила вице-президент Amazon Web Services Элисон Кей. Она подчеркнула важность сотрудничества правительства и бизнеса для достижения поставленных целей.

Искусственный интеллект как технология нового времени

По словам премьер-министра, ИИ способен изменить жизнь работающих людей, ускоряя процесс планирования, снижая административные затраты и помогая в выявлении дорожных дефектов. Министр Пат Макфадден заявил, что ИИ — это технология, основанная на подходе «исследуй и учись», и ошибки неизбежны, но стране важно оставаться в авангарде гонки за технологическое лидерство.

В своей речи премьер-министр признал опасения, связанные с ИИ, но утверждает, что ещё большей угрозой является отставание от других стран. Он отметил, что усилия по внедрению ИИ сделают общественные службы «более человечными», освобождая работников от рутинных задач и позволяя им уделять больше внимания обслуживанию людей.

Премьер-министр также заверил, что будет обеспечена безопасность применения технологий, продолжая наработки предыдущих правительств в области защиты ИИ.

Увеличение производительности

Целью плана является увеличение производительности экономики Великобритании. Ожидается, что ИИ позволит повысить эффективность работы сотрудников, вместо того чтобы приводить к массовой безработице.

В исследовании было отмечено, что ИИ может сократить до 275,000 рабочих мест ежегодно в пике внедрения. Политики и технологические лидеры полагают, что ИИ возьмёт на себя рутинные задачи, освобождая людей для более креативной работы.

Источник: TechRadar