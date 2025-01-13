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Почему Ethereum (ETH) снижается? Падение цены ниже важной отметки на фоне увеличения предложения

13.01.2025
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Цена Ethereum в последнее время находится в упадке, потеряв более 15% за последнюю неделю на фоне медвежьего тренда в криптовалютном пространстве. Основные трудности Ethereum в настоящее время вызваны возвращением к инфляционным уровням предложения. С апреля 2024 года предложение сети увеличивается, что противоположно дефляционным условиям, которые наблюдались после слияния.

Прогноз цены Ethereum

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Общий объем предложения вырос на 0,37% за последние девять месяцев, достигнув 120,4 миллиона ETH, согласно данным Ultrasound.money. Это увеличение предложения, в сочетании с уменьшением спроса, вызывает опасения по поводу будущей траектории цены актива.

На 4-часовом графике TradingView Ethereum опустился ниже уровня поддержки в $3,087, подтверждая нисходящий тренд. Критический вопрос для инвесторов сейчас заключается в том, сможет ли Ethereum удержать этот уровень поддержки. В случае, если цена не удержится выше этого уровня, это может привести к дальнейшему снижению.

Кроме того, цена находится ниже 50 и скользящих средних значений. Однако индекс относительной силы (RSI) ETH находится в зоне перепроданности на уровне 22, что означает возможность разворота цены до дальнейшего снижения.

Цена эфира долгое время оставалась в состоянии консолидации, торгуясь между минимальным уровнем в $3,189 и максимальным в $3,330, прежде чем снизилась до текущего уровня. На дневном графике RSI близок к зоне перепроданности на уровне 32, при этом цена находится выше 50-дневной скользящей средней.

На более долгом временном интервале цена демонстрирует нисходящий тренд на недельном графике с декабря 2, когда была достигнута максимальная отметка в $4,010. Примечательным является недавнее снижение ставок финансирования, что свидетельствует о росте медвежьих настроений среди трейдеров.

Метрики On-Chain

Однако, по мере приближения Ethereum к зоне поддержки в $3,000, ставки финансирования начинают показывать признаки восстановления, указывая на то, что некоторые трейдеры открывают длинные позиции в ожидании отскока, как показывают данные CryptoQuant.

Если ставки финансирования продолжат восстанавливаться, это может сигнализировать о начале бычьей фазы для Ethereum. Однако, если восстановление застопорится и медвежьи настроения усилятся, риски дальнейшего снижения останутся. Цена Ethereum находится на перепутье, и ее судьба, вероятно, будет зависеть от того, сможет ли она вернуть импульс.

Источник: Financemagnates

ПульсХаб
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