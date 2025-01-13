Почему администрация Байдена ограничивает экспорт чипов для искусственного интеллекта в Китай

В начале января Администрация Байдена приняла решение ограничить экспорт современных компьютерных чипов, которые используются для разработки искусственного интеллекта (ИИ). Это решение последовало за двумя важными событиями, которые произошли во время рождественских праздников и вызвали значительные изменения в мире ИИ.

Во-первых, OpenAI представила свой последнюю модель, О3, которая достигла 88% на сложных тестах по логике, что ранее не удавалось ни одной другой системе ИИ, которая набирала максимум 5%. Франсуа Шолле, бывший исследователь ИИ в Google и известный скептик в вопросе достижения «общего искусственного интеллекта» (AGI), отметил, что результаты требуют пересмотра всех представлений о возможностях ИИ. Реклама

Во-вторых, китайская компания DeepSeek представила свою открытую модель ИИ, превзошедшую любые американские открытые языковые модели, включая серию Llama от Meta. Это достижение удивило многих исследователей и чиновников в США, которые считали, что Китай значительно отстает в развитии технологий ИИ. Несмотря на глобальный запрет со стороны США на продажу современных ИИ-чипов Китаю, DeepSeek удалось создать превосходную модель.

Эти события подчеркнули, что, вероятно, развитие AGI произойдет в ближайшие годы, во время президентского срока, прогнозируемого Сэмом Альтманом из OpenAI. Это также свидетельствует о том, что Китай быстро догоняет Соединенные Штаты в этой гонке.

Для некоторых американских чиновников данные факты лишь подтвердили давние убеждения о необходимости ограничения доступа Китая к технологиям ИИ в целях национальной безопасности США. Первая страна, достигшая AGI, вероятно, получит стратегическое преимущество, новые научные открытия и возможности для создания мощного вооружения и технологий наблюдения.

При Байдене США укрепили политику, начатую в первый срок президенства Трампа, с целью сдерживания Китая в вопросе получения передовых чипов. Даже несмотря на запрет экспорта в 2022 году, Пекину удалось накопить тысячи чипов через международную сеть контрабандистов, и мощность модели DeepSeek v3 указывает на то, что именно эти чипы используются для обучения передовых ИИ.

За неделю до возвращения Трампа в Белый дом администрация Байдена добавила последние штрихи к существующим санкциям на чипы. Новые правила сделают доступ Китая к передовым ИИ-чипам через контрабанду еще более сложным, установив новые квоты и лицензионные требования для их продажи всем, кроме ближайших союзников США.

Если Администрация Трампа не отменит эту меру, политика вступит в силу через 120 дней. Грег Аллен из Центра стратегических и международных исследований считает, что эта мера имеет высокие шансы быть воспринятой новой администрацией благосклонно, поскольку сейчас США находятся в решающем соревновании с Китаем за технологическое превосходство в области ИИ. Несмотря на слухи о стагнации прогресса в ИИ, модель О3 от OpenAI демонстрирует новые возможности, что заставляет многих в Вашингтоне и Кремниевой долине пересматривать свои прогнозы относительно появления AGI.

Тем временем компании вроде Nvidia, контролирующей более 90% рынка ИИ-чипов в США, критикуют администрацию Байдена за риск потери рыночной доли в пользу Китая, указывая на угрозу для американского технологического преимущества.

Аллен признает, что ограничения могут подтолкнуть покупателей к Китаю, но не так быстро. Производство новых совершенных чипов требует пяти-десяти лет значительных инвестиций, и у Китая просто нет этого времени, если AGI действительно близок. «У них действительно нет выбора, так как они не могут получить необходимое передовое оборудование,» — утверждает Аллен. «Альтернатива американским ИИ-чипам — это отсутствие чипов вообще.»

Источник: Time