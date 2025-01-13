Последняя неделя Байдена: завершение работы над наследием на фоне неблагоприятных опросов

В этой статье рассматриваются последние дни пребывания Джо Байдена на посту президента США и то, как многолетняя служба Демократической партии может не оказаться столь значимой для него после выхода из Белого дома.

В последние дни своего пребывания в должности Байден сталкивается с крайне низким рейтингом одобрения, который можно сравнить с показателями Джимми Картера, бывшего президента-демократа, оставившего пост после первого срока. Планы Байдена на последний международный визит в Италию и Ватикан были сорваны из-за пожаров в Калифорнии. В понедельник он должен выступить с первым из двух прощальных обращений, стремясь подчеркнуть свои достижения, несмотря на нехватку поддержки внутри партийной базы. Реклама

Согласно данным опросов, только 37% американцев одобряют работу Байдена. Это немного выше, чем у Картера, но значительно ниже, чем 53% поддержки на первой неделе его пребывания в должности. Опрос AP-NORC также показывает, что Байден имеет поддержку всего 72% демократов, что меньше по сравнению с 97% в начале его президентства.

После выборов 2022 года, когда демократы показали лучшие результаты, чем ожидалось, в партии начались споры о целесообразности дальнейшего пребывания Байдена на посту президента до 2024 года. Однако сам Байден уверен в своих шансах на победу и открыто об этом заявил в недавнем интервью USA Today.

Некоторые решения Байдена вызвали недовольство, в частности, его решение помиловать сына Хантера Байдена, что поставило демократов в сложное положение. Кроме того, его решение присвоить государственные награды таким личностям, как Джордж Сорос и Хиллари Клинтон, вызвало бурную реакцию со стороны правых.

В понедельник Байден выступит с первой из двух прощальных речей, посвященной его достижениям во внешней политике на фоне критики, связанной с выводом войск из Афганистана и другими международными вызовами. В среду вечером последует более традиционное прощание из Овального кабинета, после чего он вернется в Делавэр.

История показывает, что уходящие президенты часто сталкиваются с усталостью общественности. Примеры ухода Обамы, Буша и Клинтона показывают, что после их президентства общественное мнение может измениться в лучшую сторону. Байдену стоит взять на заметку, что его репутация может улучшиться после ухода с поста, как это случалось с его предшественниками.

Источник: Time