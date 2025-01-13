Поклонников Apple ждет новинка: в этом году выйдет M4 MacBook Air, есть слухи о чипе M5

Apple готовит к выпуску MacBook Air с чипом M4

Ожидается, что MacBook Air с чипом M4 выйдет в этом году.

По слухам, модели M4 уже находятся в массовом производстве, кодовые названия которых J713 и J715.

Также ожидается, что позже в этом году будет представлен чип M5.

В то время как внимание приковано к планам Apple по представлению чипа M5, который слухи связывают с последующим этапом, новые известия указывают на то, что MacBook Air с чипом M4 будет выпущен в этом году. Реклама

Выдающийся инсайдер Apple, Марк Гурман, утверждает, что 13-дюймовые и 15-дюймовые модели MacBook Air с чипом M4 скоро появятся на рынке. Эти модели, известно, уже производятся, что может означать их выпуск в ближайшие месяцы.

Запуск MacBook Air с чипом M4 завершит линейку M4 после обновления MacBook Pro, вышедшего в прошлом году. С учетом стоимости текущих моделей MacBook Air с чипами M2 и M3, Гурман предполагает, что Apple заменит модели M3 на обновлённые версии с чипом M4, при этом оставив модели на M2 в продаже как более доступный вариант.

Тема чипа M5 также остается актуальной, и ожидания его возможного анонса позже в этом году выглядят вполне обоснованными, учитывая прошлые прогнозы Гурмана.

Чего ожидать от MacBook с чипом M5?

Помимо MacBook Air с чипом M4, ходят слухи о предстоящем выпуске MacBook с чипом M5 в этом году. Однако серьезных изменений в дизайне, по всей видимости, ждать не стоит — значительные обновления ожидаются уже в следующей версии MacBook с чипом M6, которые могут появиться в следующем году.

Если учитывать производительность линейки с чипом M4, можно предположить, что чип M5 представит небольшое улучшение, напоминающее переход от M3 к M4. Apple наконец-то отошла от стандартного объема памяти в 8 ГБ, что должно радовать пользователей, привыкших выполнять несколько задач одновременно.

Возможно, придется еще подождать год до появления MacBook Pro с OLED-дисплеем и другими новыми функциями, тем не менее, не стоит списывать со счетов M5 модели, особенно если вы еще не обновились до модели с чипом M4.

Лично меня MacBook никогда особо не привлекали, но возможность играть в новые игры, такие как Cyberpunk 2077, постепенно меняет мое мнение. Современный MacBook Air с 10-ядерным графическим процессором способен обрабатывать такие игры, как ремейк Resident Evil 4, что мне понравилось, и я ожидаю, что чип M5 удвоит этот прирост производительности, так как Apple начинает более серьезно относиться к играм на Mac.

Источник: TechRadar