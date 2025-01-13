Пит Буттиджич имеет что сказать на прощание

Перспективы электромобилей выглядят весьма неустойчиво. Продажи растут у большинства компаний, за исключением Tesla, но обещания Дональда Трампа отменить все существенные субсидии и налоговые льготы, введенные администрацией Байдена, могут ослабить эту тенденцию. Трамп также готовится ввести пошлины на импорт иностранных товаров, включая автозапчасти. Ожидается, что он ослабит стандарты по выбросам, что может еще больше замедлить продажи электромобилей и позволит автопроизводителям выпускать больше загрязняющих машин.

На этом фоне Пит Буттиджич, который курировал многие из электромобилейных инициатив Байдена, старается быть оптимистом. В то время как команда Трампа готовится к власти, Буттиджич тратит последние дни на утверждение финансирования из двух значимых законов администрации — Закона о двупартийной инфраструктуре и Закона о сокращении инфляции, прежде чем Трамп сможет их отменить. Он также надеется, что республиканские законодатели, получавшие прямую выгоду от расходов на электромобили и чистую энергию, сопротивляются усилиям Трампа отменить достижения предыдущей администрации. Реклама

«Я думаю, что большая часть нашей работы сохранится», — отметил он в интервью.

Несмотря на то, что результаты выборов и смена власти давят на Буттиджича, он надеется на поддержку местных и государственные инициатив в области климата и транспорта, несмотря на предстоящие изменения в федеральной власти.

Планируется, что на строительство зарядной сети для электромобилей будет уделено особое внимание, а проекты, запущенные в ходе его работы, будут реализованы к 2027 году. На фоне ожидаемого роста цен на электромобили Буттиджич полагает, что автовладельцы и далее будут предпочитать электротранспорт из-за его экономичности в эксплуатации.

Что касается климата, он уверен, что даже при отсутствии федерального внимания, работа на уровне штатов и местных властей продолжится. Это особенно важно в условиях, когда предполагается снижение внимания к изменению климата и поддержке трудовых союзов со стороны следующей администрации.

Буттиджич также обращает внимание на важность соблюдения безопасности в автомобильной индустрии, особенно в свете обсуждений об отмене требований о прозрачности в отчетности по авариям с участием автономных транспортных средств. Он подчеркивает, что безопасность должна оставаться приоритетом в условиях внедрения новых технологий.

Несмотря на угрозы, Буттиджич остаётся уверен в стойкости своей работы, так как релевантные инициативы будут поддерживаться как демократическими, так и некоторыми республиканскими законодателями, в независимости от политической окраски.

В заключение он отмечает, что за оставшиеся годы его работы в должности он бы сосредоточился на ускорении транспортных проектов, важности двупартийной поддержки инноваций и продолжении законодательной деятельности в области безопасности железнодорожных перевозок.

Источник: TheVerge