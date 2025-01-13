Первое знакомство с островом Исла-Мухерес: путеводитель для новичков.

Всего в 15 минутах на пароме от Канкуна расположился остров Исла-Мухерес — вытянутый тропический рай длиной всего в пять миль и шириной в полмили.

Этот спокойный остров Карибского моря получил своё название в честь Ишчель, майянской богини плодородия, любви, беременности и рождения — mujeres по-испански означает женщины. Легенда гласит, что, когда испанцы прибыли на остров, они обнаружили здесь святилище для поклонения богине.

Со временем остров стал убежищем для пиратов и контрабандистов, а затем превратился в рыбацкую деревню.

В наши дни Исла-Мухерес носит статус Публо Маджико — это звание присваивается самым живописным мексиканским городам, и его песчаные берега ежегодно привлекают миллионы посетителей.

Будь то расслабленный отпуск, приправленный мексиканским гостеприимством, или близость к Мезоамериканскому рифу — второму по величине коралловому рифу в мире — Исла-Мухерес непременно очарует вас. Реклама

Когда лучше ехать на Исла-Мухерес?

Одним из лучших преимуществ Мексики является то, что её пляжи остаются тёплыми круглый год. Однако следует учесть, что с июня по ноябрь длится сезон ураганов, так что в это время лучше воздержаться от поездок, несмотря на заманчиво низкие цены.

Высокий сезон приходится на месяцы с января по апрель, поэтому планируя поездку в это время, будьте готовы к более высоким ценам. В целом, лучшее время для посещения Исла-Мухерес — с декабря по март, когда погода наиболее благоприятна.

Если вы мечтаете поплавать с китовыми акулами, то лучшее время для поездки на Исла-Мухерес — с июня по сентябрь, с пиком сезона в июле.

Сколько времени нужно провести на Исла-Мухерес?

Его небольшие размеры позволяют посетить Исла-Мухерес в рамках однодневной поездки из Канкуна — переход с одного конца острова на другой занимает около двух часов пешком.

Тем не менее, чтобы действительно почувствовать атмосферу острова, включая его спокойные пляжи и оживлённую ночную жизнь, лучше пробыть здесь пару ночей.

Удобно ли добраться и передвигаться по Исла-Мухерес?

До Исла-Мухерес легко добраться на пароме из терминалов в Пуэрто-Хуаресе, Канкуне и гостиничной зоне. Паромы отправляются каждые 30 минут или каждый час, в зависимости от времени суток. Держите расписание под рукой, особенно если путешествуете на один день.

На самом острове можно почти везде ходить пешком или арендовать гольф-кар, чтобы стильно передвигаться с более развитого северного пляжа к дикому южному побережью города.

Главные достопримечательности Исла-Мухерес

Исследуйте подводный музей

MUSA, Подводный музей искусства, — это одно из самых необычных музеев, которые вы когда-либо встречали.

Расположенный у южного побережья Исла-Мухерес, он включает более 500 скульптур в натуральную величину, созданных для содействия восстановлению природных рифов. Исследовать это подводное чудо можно во время сноркелинга, дайвинга или экскурсии на лодке с прозрачным дном.

Прокатитесь на гольф-каре

Одним из самых популярных видов транспорта на Исла-Мухерес является гольф-кар. Он не только практичен для перемещения по острову, но и добавляет веселья в ваше путешествие.

Особенно это удобно, если вы на острове на один день, так как экономит время при перемещении от Плайя-Норте до Пунта-Сур, которое пешком займёт около двух часов. Для аренды гольф-кара вам потребуется действующие водительские права.

Отдыхайте на пляже

Пляж Плайя-Норте считается самым красивым на острове, его мягкий белый песок протянулся примерно на полмили.

Безопасный для купания, вы можете заходить в воду на долгое расстояние, и вода останется у вас по пояс, что делает его идеальным для семейного отдыха. В этой районе также много кафе и ресторанов, где можно провести время, погрузив ноги в песок, а в руке держа коктейль.

Другие пляжи для посещения включают в себя Плайя-Сентро — первый, который вы увидите с парома, и Плайя-Альбатрос. Вместе с Плайя-Норте это три пляжа острова с синими флагами, свидетельствующими об их чистоте и экологической безопасности.

Поплавайте с китовыми акулами

Лучшее время для плавания с китовыми акулами на Исла-Мухерес — с июня по сентябрь. Привлекаемые в тёплые воды в поисках планктона и множества рыб, эти нежные гиганты легко заметить, при выходе на лодке в море на полтора-два часа.

Гид компании Isla Whale Sharks, отличающиеся знанием дела и профессионализмом, всегда проявляют уважение к окружающей среде, животным и клиентам.

Мой самый любимый вид отдыха на Исла-Мухерес

Исла-Мухерес — это первое место, где я когда-либо катался на гольф-каре, поэтому могу быть немного пристрастным, утверждая, что это одно из моих любимых занятий на острове.

Но если мне позволят сделать второй выбор, это должно быть катание на качелях над волнами около паромного терминала. Нет ничего лучше, чем провести время, ожидая паром обратно в Канкун, наблюдая закат на качелях с ногами в море.

Сколько денег нужно для поездки на Исла-Мухерес?

На Исла-Мухерес есть варианты на любой бюджет, начиная от доступных хостелов с общественными сценами и заканчивая бутик-отелями с видом на океан.

Вы также найдете роскошные места для проживания, предлагающие расслабляющий островной шарм, включая бесконечные бассейны и частные пляжи.

Для обеда есть бюджетные варианты, такие как непритязательные такерии и местные рестораны с морепродуктами, а те, кто хочет потратить больше, могут насладиться изысканными ресторанами на берегу моря, предлагающими свежего лобстера и коктейли с видом на океан.

Время года, в которое вы планируете поездку, играет важную роль в затратах. С сентября по ноябрь — самое доступное время, хотя это также сезон дождей, который приходится на месяцы ураганов.

Для сухой и солнечной погоды лучше всего приезжать с декабря по март, но это ещё и высокий сезон, поэтому ожидайте более высоких цен на проживание и развлечения.

Комната в хостеле: M$450-1300 (US$22-65)

M$450-1300 (US$22-65) Простая комната для двоих: M$1200-2000 (US$60-150)

M$1200-2000 (US$60-150) Апартаменты для самостоятельного приготовления: M$1200-2500 (US$60-122)

M$1200-2500 (US$60-122) Билет на паром: M$290 (US$14)

M$290 (US$14) Кофе: M$60-80 (US$3-4)

M$60-80 (US$3-4) Сэндвич: M$60 (US$3)

M$60 (US$3) Тако с рыбой: M$180-200 (US$9-10) за заказ из трёх

M$180-200 (US$9-10) за заказ из трёх Ужин на двоих в ресторане средней ценовой категории: M$600-1200 (US$30-60)

M$600-1200 (US$30-60) Пиво/пинта в баре: M$50 (US$3)

Безопасен ли Исла-Мухерес для путешественников?

Исла-Мухерес считается безопасным местом для путешественников благодаря очень низкому уровню преступности, и может быть исследован при соблюдении стандартных мер предосторожности. Близость военно-морской базы способствует безопасности острова, с военными патрулями на пляжах и улицах в качестве профилактической меры.

Ночная жизнь на Исла-Мухерес столь же хороша, как и в Канкуне?

Если для вашего отдыха важны мировые клубы, то лучше отправиться на ночь в Канкун.

Тем не менее, Исла-Мухерес также обладает своим очарованием благодаря многочисленным барам, особенно на пляжах области Плайя-Норте, где в некоторых из них проводятся диджей-сеты и живая музыка.

Источник: LonelyPlanet