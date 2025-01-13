Объявление: PS Stars продолжает щедро начислять баллы за оформление подписки на PS Plus.

В августе прошлого года компания Sony объявила, что PS Stars баллы больше не будут начисляться за покупки/возобновление подписок, таких как PS Plus. Это решение вызвало оправданное возмущение среди игроков, но по какой-то причине многие упустили из виду важную деталь: это неприятное изменение не вступает в силу немедленно.

Участникам PS Stars остается месяц, чтобы заработать баллы за PS Plus

До 1 марта 2025 года все покупки подписок, включая PS Plus, по-прежнему позволяют зарабатывать баллы PS Stars. Учитывая, что с момента введения PS Stars подписка на PS Plus была самым популярным способом заработать баллы, нас удивляет, что участники продолжают выражать свое удивление начислением баллов за подписку на специализированном сабреддите программы. Реклама

Мы хотим напомнить нашим читателям, что у них остается один месяц, чтобы заработать баллы за PS Plus, поэтому те, кто желает накопить или кому необходимо обновить подписку в ближайшее время, должны обязательно сделать это до 1 марта.

После этой даты будет крайне сложно заработать значительное количество баллов на вознаграждения в виде кредита PS Store, если только игроки тщательно не выполняют все кампании, основанные на начислении баллов (которые на самом деле не приносят много баллов), или часто не совершают крупные покупки в PS Store.