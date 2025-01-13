Обзор SteelSeries Apex Pro TKL Wireless Gen 3: премиальная игровая клавиатура с отличной аналоговой производительностью и соответствующей ценой

SteelSeries Apex Pro TKL Wireless Gen 3: Обзор за минуту

SteelSeries Apex Pro TKL Wireless Gen 3 — это последняя версия элитных игровых клавиатур от бренда, предлагающая улучшения для повышения игрового опыта.

Несмотря на внешнюю скромность, подсветка RGB и плавающие клавиши намекают на игровую направленность устройства. Клавиатура выглядит стильно и современно, обеспечивая отличное качество сборки. Реклама

Характеристики дизайна и функционала

Дизайн

Apex Pro выглядит сдержанно для игровой клавиатуры благодаря полностью черному оформлению, но плавающие клавиши и роскошная RGB-подсветка выдают игровую направленность. Качество сборки безупречно, каждое соединение и материал ощущаются надежно и качественно.

Клавиши и материалы

Двойные PBT-кейкапы с легкой текстурой приятны на ощупь, они достаточно толстые и расположены высоко над клавиатурой, позволяя глубокие нажатия. Компактная раскладка требует привыкания, но быстро становится удобной.

Набор функций

Клавиатура оснащена множеством сочетаний клавиш, доступных через фирменную Meta-клавишу. Помимо этого, на OLED-дисплее в правом верхнем углу можно настроить различные функции, такие как отображение системной информации, информации во время игры и загрузка изображений. Программное обеспечение GG от SteelSeries предоставляет расширенные функции настройки, включая установку точек срабатывания и использование режима двойного связывания нажатий.

Удобство использования и производительность

Игровая производительность

Apex Pro обеспечивает превосходную игровую производительность. Клавиши надежно закреплены и комфортно нажимаются, что обеспечивает легкость и точность срабатывания. Клавиши работают быстро и плавно, предлагая чёткое, но не слишком громкое звуковое сопровождение.

Точность и сенсоры

Встроенный режим защиты предотвращает случайные нажатия соседних клавиш. Однако отсутствует возможность настроить клавиши для создания аналогового управления движением, что могло бы сделать управление персонажами в играх более плавным.

Оценка удобства для набора текста

Толстые кейкапы и их глубокие выемки не идеальны для набора текста, и отсутствие более плоских клавиш делает использование в офисе менее удобным.

Цена и доступность

Клавиатура Apex Pro стоит $269 и доступна в черном цвете. Набор включает подставку для запястий и заменяемые кейкапы. Она находится в высоком ценовом сегменте среди игровых клавиатур.

Выводы

Apex Pro предлагает отличный опыт в играх благодаря качественным переключателям и великолепной сборке. Она требует высокой цены, но компенсирует её дополнительными функциями и долговечностью. Если ваш бюджет позволяет, эта клавиатура стоит внимания для всех, кто ценит высокие игровые технологии.

Источник: TechRadar