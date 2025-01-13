Обзор Dynasty Warriors Origins: громкий старт новой эпохи

Платформы и доступность

Проверенные платформы: PS5

Доступно на: PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, ПК

Дата выхода: 17 января 2024

Общий обзор

Во многих отношениях я доволен игрой Dynasty Warriors Origins. Эта игра удачно оживила франшизу, которая казалась давно уставшей, модернизировав её игровые элементы, сохраняя при этом её изюминку. Только здесь можно так ярко прочувствовать фантазию «1 против 1000», и новая игра делает это впечатление ещё ярче. Реклама

Геймплей и механика

Dynasty Warriors Origins остаётся верной своим корням. Вы будете устраивать бои на огромных полях, занимая ключевые позиции и устраняя вражеских офицеров, чтобы получить преимущество. Однако геймплей значительно эволюционировал. Оружие больше не просто средство для выполнения последовательных атак, но и уникальные механики, отличающие разные типы оружия.

Сюжет и персонажи

Перемены коснулись и сюжета игры, что вызывает смешанные чувства. Переход на одного игрового персонажа – это смелый шаг от разработчиков из Omega Force. Хоть и другие офицеры остаются играбельными, пусть и в ограниченном режиме, ветеран франшизы может почувствовать разочарование от ограничения выбора.

Возвращение к Трем Королевствам

Как и прежде, сюжет Dynasty Warriors Origins основан на «Романе о Трех Королевствах» Ло Гуаньчжуна. Три фракции ведут борьбу за господство в Китае на фоне…

Лучшие моменты

На пике сражений игровая камера отдаляется, показывая поле боя во всех его масштабах. Эффекты, такие как лёгкое покачивание экрана и громкие крики вашего войска, усиливают эффект драматизма, делая этот момент на карте поистине незабываемым.

Углублённые элементы игры

Вас ждёт много интерактивности с офицерами через события сближения и опциональные сражения. В зависимости от выбранной фракции, игра предлагает альтернативные способы прохождения.

Поле битвы в одиночестве

Геймплей Origins – лучший на сегодняшний день среди игр серии, и даже превосходит некоторые из её удачных спин-оффов. Девять типов оружия в игре ощущаются совершенно по-разному, а их уникальные наборы действий делают боевые маневры более интересными.

Современный Musou

Dynasty Warriors Origins удалось модернизировать игровой опыт Musou для современного игрока. Электризующие битвы с большим количеством врагов выглядят невероятно.

Доступность

Dynasty Warriors Origins предлагает несколько настроек для цветового восприятия, нацеленных на игроков с дальтонизмом. Также доступны настройки размера субтитров и регулировки уровня сложности в процессе игры.

Заключение

Я провел 30 часов за игрой Dynasty Warriors Origins на PS5 и с уверенностью могу сказать, что это современный шедевр жанра Musou, который стоит изучить как новым игрокам, так и ветеранам серии.

Источник: TechRadar