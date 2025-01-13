Обзор кофемашины Smeg Mini Pro Espresso: стильный ручной аппарат с высоким ценником

Обзор кофемашины Smeg Mini Pro Espresso

Двухминутный обзор

Кофемашина Smeg Mini Pro Espresso предлагает вам пережить опыт бариста, позволяя вручную создавать эспрессо с помощью удобного рычага или воспользоваться автомасштабом с фильтром и нажатием кнопки.

После того как мой коллега в прошлом году попробовал Smeg Mini Pro, он оценил ее как «возможно, избыточную для большинства любителей кофе». Однако, используя ее в течение нескольких недель, я могу поспорить с таким мнением. Несмотря на профессиональный вид, это одна из лучших и самых простых в использовании кофемашин, которые я испробовал. Реклама

Эстетика и функции

Smeg Mini Pro имеет компактный и хорошо продуманный дизайн. Она оснащена ярким светодиодным дисплеем, манометром для оптимальной экстракции эспрессо и настраиваемыми параметрами температуры и объема.

Цена и доступность

Кофемашина была выпущена в Великобритании в июне 2024 года с ценой £1,399.95, что составляет значительное вложение для домашней машины эспрессо.

Дизайн

Smeg Mini Pro выполнена в стиле 60-х годов, в классических цветах — белом, черном и изумрудно-зеленом. Она достаточно компактна, чтобы вписаться в маленькую кухню.

Простота использования

Кофемашина удивительно проста в использовании. Выключатель питания находится сзади, после его включения машина нагревается до оптимальной температуры 92 градуса. Интуитивный LED-дисплей и манометр позволяют контролировать экстракцию.

Производительность

Кофемашина нагревается быстро и работает тихо, а наличие термоблоков для кофе и пара обеспечивает стабильную температуру. Вы можете выбрать автоматическое приготовление одной или двух порций кофе или использовать рычаг для точного контроля за процессом.

Аксессуары и уход

В комплекте с машиной идут различные фильтры, съемный резервуар для воды и емкость для молока. Все основные компоненты можно легко очистить и промыть.

Итоги

Общение с Smeg Mini Pro вызывает удовольствие благодаря ее продуманному дизайну и отличной производительности. Хотя цена и высокая, машина оправдывает ваши ожидания, особенно благодаря возможностям настройки.

Если вы не уверены в выборе Smeg Mini Pro, рассмотрите другие варианты на рынке, чтобы найти ту, которая подойдет именно вам.

Источник: TechRadar