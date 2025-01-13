Обзор беспроводного пылесоса Homekane: легкий и маневренный, но мощность подкачала

Обзор на беспроводной ручной пылесос Homekane

Краткий обзор

Homekane Handheld Vacuum Cleaner Cordless — это портативный перезаряжаемый пылесос без мешка, который подходит как для дома, так и для автомобиля. Он доступен по цене, но недостаток мощности делает его пригодным только для простых задач уборки.

Дизайн и особенности

Пылесос компактный и легкий, что делает его удобным в использовании. В нем установлен моющийся HEPA-фильтр, а объем пылесборника составляет 550 мл, что достаточно для нескольких коротких сеансов чистки. Однако есть некоторые нюансы в конструкции. Нужно быть осторожным, чтобы случайно не нажать на кнопку освобождения пылесборника, которая расположена на рукоятке. Чтобы опорожнить пылесборник, необходимо снять переднюю часть пылесоса, включая фильтр, что может быть немного неудобно. Несмотря на это, это послужило напоминанием регулярно чистить фильтр от накопившегося мусора. Реклама

Аксессуары

В комплект входят дополнительные насадки: удлиняющий шланг, плоская насадка и насадка-щетка. Несмотря на простоту исполнения, они оказались полезными, особенно при уборке мягких поверхностей.

Производительность

Результаты уборки оставляют желать лучшего. Пылесос справляется с большими частицами, такими как крошки и овсяные хлопья, но плохо справляется с мелким мусором, таким как мелкие крошки и мука. Чтобы закончить уборку, мне пришлось использовать другой, более мощный пылесос.

Цена и доступность

В Великобритании Homekane стоит 37.99 фунтов стерлингов, в то время как в США его можно приобрести за 15.99 долларов, что делает его более выгодным предложением в Америке.

Дизайн и материалы

Пылесос легкий и удобен для переноски. Хотя материалы исполнения простые, устройство выглядит аккуратно благодаря прозрачному корпусу пылесборника. Переключатель включения расположен на корпусе, а кнопка выброса пылесборника находится ниже.

Производительность

Сила всасывания ограничена 9,500 Па, что существенно меньше, чем у аналогичных моделей. Он успешно собирает крупные частицы, но с более мелкими ему справиться сложно. Пылесос особенно страдает от неудобного расположения вывода воздуха, который может раздувать мусор вокруг вместо его всасывания.

Заключение

Homekane приятно легкий и простой в использовании, но его производительность оставляет желать лучшего. Его достоинства очевидны при учете цены в США, но в Великобритании есть более достойные альтернативы.

Источник: TechRadar