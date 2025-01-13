Новый инструмент Adobe с помощью ИИ может отредактировать 10 000 изображений за один клик.

Adobe представляет новые инструменты генеративного ИИ, которые могут автоматизировать трудоёмкие производственные задачи, такие как редактирование больших объёмов изображений и перевод видеопрезентаций. Самым примечательным является приложение “Firefly Bulk Create”, которое позволяет пользователям быстро изменить размер до 10 000 изображений или заменить все фоны одним кликом вместо утомительного редактирования каждого фото по отдельности.

Этот инструмент создан с использованием нескольких API Firefly от Adobe, ориентированных на разработчиков, с целью сделать их более доступными для творческих работников, не имеющих опыта в программировании. Bulk Create уже доступен в бета-версии и разделён на два инструмента на веб-приложении Adobe Firefly: “Удаление фона” и “Изменение размера”. Первое название говорит само за себя — пользователи могут загрузить изображение с компьютера, Dropbox или Adobe Experience Manager и быстро удалить фон. Реклама

Инструмент работает с любым изображением, но особенно полезен для маркетологов, работающих с продуктами. Помимо удаления фона, пользователи также могут настроить инструмент для замены фона на конкретное изображение или цвет, определённый кодами HEX, чтобы создать вариации изображений для дальнейшего редактирования. Пакеты файлов могут сейчас сохраняться в формате PNG или JPEG, причём Adobe заявляет, что в будущем добавит поддержку файлов PSD из Photoshop.

Изменение фона в “Resize” может отлично работать с абстрактными изображениями, подобными этому, однако инструмент имеет сложности с фотографиями.

“Resize” предлагает набор заранее заданных вариантов для популярных размеров рекламных баннеров и платформ, таких как TikTok, Instagram и Facebook. Он использует генеративный ИИ для растягивания фонов изображений, чтобы они соответствовали необходимым размерам. Однако демонстрация меня не особенно впечатлила — было много очевидных искажений, например, в одном случае бокалы с вином в переднем плане как-то копировались и размывались вместе. Для простых фонов это средство может избавить графических дизайнеров от необходимости вручную изменять размер маркетинговых материалов для каждой платформы. Хотя сервисы, такие как Canva и Adobe Express, тоже облегчают эту задачу, тем не менее в Bulk Create все это можно сделать одним кликом.

В ближайшие недели Adobe представит новые API для разработчиков Firefly Services, которые помогут ускорить рабочие процессы производства видео и печатной продукции. “Дублирование и синхронизация губ” может переводить и редактировать движения губ для видеоаудио на 14 различных языков, а новый инструмент InDesign автоматически форматирует текст и изображения для печатных и цифровых медиа, используя предопределённые шаблоны. “Цифровые аватары”, создаваемые с помощью текстовых описаний и голосовых записей, также будут доступны в бета-версии в этом месяце, что позволит использовать их для представления видео и объяснения продуктов.

Предполагается, что ресурсы, необходимые для редактирования 10 000 изображений, обходятся недёшево. Adobe указывает, что за использование этих новых инструментов будет взиматься плата на основе “потребления”, что, вероятно, означает необходимость оплаты премиум-плана Adobe Firefly, предоставляющего генеративные кредиты, которые затем можно будет “тратить” на функции.

Источник: TheVerge