Новое приобретение eBay упростит покупку автомобилей из любой точки мира.

Caramel предоставляет платформу и приложение, которые облегчают продажу автомобилей частным лицам и независимым дилерам, занимаясь оформлением документов, передачей права собственности, финансированием, доставкой, страхованием и другими аспектами. Компания также сотрудничает с несколькими партнёрами по рынку и аукционам.

Несмотря на то, что eBay уже много лет размещает объявления для продажи и аукционов подержанных автомобилей, сейчас процесс оплаты и оформление документов остаётся на совести дилеров. Такой же подход применяется к сборам, например, за оформление права собственности, и происходит отдельно от переговоров по поводу дополнительных аксессуаров, установленных дилером. Реклама

В прошлом месяце онлайн-гигант розничной торговли Amazon запустил собственный сайт «Авто» для покупки новых автомобилей через дилеров (на старте доступны только модели Hyundai). Однако Amazon рекламирует, что вы можете завершить всю сделку, включая обмен автомобиля, и всего лишь потребуется забрать машину в дилерском центре.

Как именно будет выглядеть процесс eBay, пока не определено. eBay заявляет, что соглашение с Caramel было подписано 11 января, и ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале этого года.

Источник: TheVerge