Наконец-то новый SSD с Thunderbolt 5 — стремительная LaCie Rugged SSD Pro5 от Seagate!

Еще один TB5 SSD на рынке

Это всего лишь второй TB5 SSD после появления на рынке Envoy Ultra.

Seagate заявляет, что скорости чтения/записи достигают 6700/5300 МБ/с.

Прочная версия SSD будет стоить до $600 за 4ТБ вариант.

Введение нового LaCie Rugged SSD Pro5 Реклама

LaCie, премиальный бренд Seagate, выпустил внешний накопитель Rugged SSD Pro5. Этот высокоскоростной диск разработан для профессионалов в сфере творчества.

Возможности и производительность

Накопитель Thunderbolt 5 предоставляется с объемами 2ТБ и 4ТБ. Он обеспечивает очень высокую скорость передачи данных, что идеально подходит для сложных творческих работ, например, для редактирования видео в 6K и 8K RAW. Rugged SSD Pro5 демонстрирует сверхбыструю скорость чтения до 6700МБ/с и записи до 5300МБ/с с кэшем 50ГБ, облегчая редактирование, резервное копирование и передачу мультимедиа. После исчерпания кэша поддерживаются скорости чтения до 5000МБ/с и записи до 1800МБ/с.

Дизайн и надежность

Rugged SSD Pro5, созданный известным шотландским дизайнером Нилом Полтоном, который ранее работал над многими продуктами LaCie, имеет размеры 17мм x 65мм x 98мм и весит 150г. Прочная резиновая оболочка защищает его от падений с высоты до трех метров. Индекс защиты IP68 от пыли и воды позволяет использовать устройство в экстремальных условиях. Оболочка накопителя содержит не менее 45% переработанных материалов.

Совместимость и гарантия

LaCie Rugged SSD Pro5 совместим с устройствами Thunderbolt 5, Thunderbolt 4 и USB-C со скоростями до 40 Гбит/с. Устройство защищено пятилетней ограниченной гарантией и услугами аварийного восстановления данных от Seagate.

Цена и доступность

Глобальные продажи устройства начнутся в январе 2025 года по цене $399,99 за модель на 2ТБ и $599,99 за 4ТБ. Интересно, что это такие же цены, как и на SSD-накопители OWC Envoy Ultra с аналогичной емкостью.

Цитата из Seagate

«Потребности в хранении данных у профессионалов только возрастают, особенно у тех, кто использует генеративный ИИ в повседневной работе,»— говорит Лэнс Охара, вице-президент по маркетингу конечных устройств в Seagate. «LaCie Rugged SSD Pro5 создан для таких нагрузок и ресурсоемких приложений, предлагая непревзойденные скорости передачи и возможности редактирования.»

Источник: TechRadar