Мультсериал «Зомби Marvel» на Disney Plus выйдет в октябре, но не в Хэллоуин

Официальная дата выхода «Marvel Zombies» подтверждена Disney

Дебютирует первый анимационный проект для взрослых от MCU 3 октября.

Финальная серия серии на Disney Plus не выйдет на Хэллоуин.

Disney наконец-то объявила, когда «Marvel Zombies» появится на Disney Plus. Реклама

В предварительном просмотре анимаций Marvel, опубликованном на сайте The Walt Disney Company, подтверждено, что первое телевизионное шоу с рейтингом TV-MA от комикс-гиганта стартует в пятницу, 3 октября. Это означает, что мини-сериал-спин-офф от «What If…?» появится к самому страшному времени года — Хэллоуину.

Дата октябрьского запуска «Marvel Zombies» не стала неожиданностью. В прошлом ноябре Marvel объявила официальные даты и временные окна для lineup Disney Plus 2025 года, включая «Marvel Zombies». Эта новость сужает сроки выхода сериала.

Для тех, кто не в курсе: «Marvel Zombies» продолжает историю из пятого эпизода первого сезона «What If…?», озаглавленного «What If… Zombies!?». Этот эпизод, основанный на серии комиксов Marvel «Zombies», разворачивается в альтернативной реальности киновселенной Marvel, где зомби-эпидемия почти уничтожила человечество. «Marvel Zombies» продолжит историю после окончания этого эпизода, оставив оставшихся героев, таких как Человек-паук, в поисках лекарства. Среди подтвержденных героев серии — Мисс Марвел, Шан-Чи, Елена Белова, Красный Страж, Кейт Бишоп и Железное сердце.

Запланированный на октябрь выход «Marvel Zombies» объясняется тем, что, по словам руководителя телепроекта и потокового вещания Marvel Брэда Виндербаума, он будет «более жестким», чем предыдущие проекты MCU. Какое же лучшее время для выпуска первой потенциально жестокой серии, чем самое страшное время года — Хэллоуин?

Сериал, входящий в шестую фазу Marvel, выйдет раньше сезона ужасов 2025 года, но не появится на экранах в сам Хэллоуин, как и финальная глава ограниченной серии. «Zombies» станет четырехсерийным мероприятием, премьера которого запланирована на 3 октября. Даже если серии будут выходить еженедельно, финал состоится на одной из лучших потоковых площадок мира 24 октября.

Подобные мрачные проекты MCU, такие как «Werewolf by Night» и «Agatha All Along», также не дебютировали и не завершились на Хэллоуин. Первый мини-фильм вышел 7 октября, а спин-офф «WandaVision» стартовал 18 сентября и завершился 30 октября. Несмотря на это, немного разочаровывает, что «Zombies» не станет исключением, особенно учитывая, что Хэллоуин в этом году выпадает на пятницу. Трансляция финала «Zombies» могла бы стать отличным началом уикенда Хэллоуина.

Источник: TechRadar