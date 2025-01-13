Министерство юстиции подало иск с целью заблокировать сделку на $570 миллионов по приобретению CWT Holdings международной бизнес-туристической группой.

Глобальная компания делового туризма
Известная также как Amex GBT
Обвинения Министерства юстиции США
- Amex GBT предприняла попытку покупки компании CWT.
- По утверждению Министерства юстиции США, таким образом Amex GBT пыталась избежать потенциальных будущих потерь в бизнесе, которые могла вызвать конкуренция с CWT.
Контекст ситуации
- Global Business Travel Group стремилась укрепить свои позиции на рынке.
- В случае успешной покупки CWT, Amex GBT могла бы устранить конкурента и сохранить свои доходы.
Последствия для рынка
- Возможная сделка могла бы повлиять на структуру рынка делового туризма.
- Отсутствие конкуренции между двумя крупными игроками могло бы ограничить выбор клиентов и увеличить цены на услуги.
Ожидания и возможные действия
- Министерство юстиции продолжает рассматривать сделку, чтобы предотвратить монополизацию рынка.
- Ожидается, что дальнейшие события могут сильно повлиять на стратегию развития обеих компаний.
Источник: WSJ