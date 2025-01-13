Маха Кумбха Мела: Важные факты об индийском фестивале

ПРАЯГРАДЖ, Индия — В понедельник миллионы индуистских паломников, мистиков и святых со всей Индии собрались в северном городе Прайаградж, чтобы начать фестиваль Маха Кумбх, который считается крупнейшей религиозной встречей в мире.

На протяжении следующих шести недель индуистские паломники будут собираться на слиянии трех священных рек — Ганга, Ямуна и мифической Сарасвати. Здесь они примут участие в сложных ритуалах, стремясь начать путь к достижению высшей цели индуистской философии — освобождению от цикла перерождений.

Реклама

Религиозное событие на слиянии трех священных рек

Индуисты почитают реки, особенно Ганг и Ямуну. Верующие полагают, что омовение в их водах очистит их от прошлых грехов и завершит их процесс реинкарнации, особенно в благоприятные дни. Наиболее значимые из этих дней наступают каждые 12 лет на фестивале, который называется Маха Кумбх Мела, или «фестиваль кувшинов».

Фестиваль включает серию ритуальных омовений, которые совершают индуистские садху, или святые, и другие паломники на слиянии трех священных рек. Индуисты верят, что мифическая река Сарасвати когда-то текла из Гималаев через Прайаградж и встречалась там с Гангом и Ямуной.

Купание происходит каждый день, но в наиболее благоприятные дни монахи, покрытые пеплом, устремляются к святым рекам на рассвете. Многие паломники остаются на весь фестиваль, соблюдая аскезу, раздавая милостыню и купаясь на восходе солнца каждый день.

«Мы ощущаем здесь покой и получаем спасение от циклов жизни и смерти», — сказал паломник Бхагват Прасад Тивари.

Фестиваль имеет свои корни в индуистских преданиях, которые говорят, что бог Вишну победил демонов и завладел золотым кувшином с нектаром бессмертия. Индуисты верят, что несколько капель упали в городах Прайаградж, Насик, Уджайн и Харидвар — это четыре места, где на протяжении веков проводился фестиваль Кумбх.

Кумбх проводится поочередно в этих четырех местах паломничества приблизительно каждые три года в дату, определяемую астрологией. В этом году фестиваль является самым крупным и грандиозным из всех. Меньшая версия фестиваля, называемая Ардх Кумбх, или Половина Кумбха, была организована в 2019 году и собрала 240 миллионов посетителей, из которых около 50 миллионов приняли ритуальное омовение в самый оживленный день.

Маха Кумбх — крупнейшее подобное событие в мире

По данным официальных лиц, ожидается, что в Прайаградж в течение следующих 45 дней прибудут по меньшей мере 400 миллионов человек, что больше, чем население США. Это примерно в 200 раз больше, чем 2 миллиона паломников, прибывших в мусульманские священные города Мекку и Медину в Саудовской Аравии на ежегодное паломничество Хадж в прошлом году.

Фестиваль является серьезным испытанием для индийских властей по демонстрации индуистской религии, туризма и управления огромными толпами.

На обширной площадке вдоль берегов рек развернут палаточный город, обеспеченный более чем 3 000 кухнями и 150 000 туалетами. Город разделен на 25 секторов и занимает площадь в 40 квадратных километров. Здесь также имеются жилые помещения, дороги, электричество и водоснабжение, коммуникационные вышки и 11 больниц. Стены города украшают фрески с историями из индуистских писаний.

Индийские железные дороги также ввели более 90 специальных поездов, которые совершат около 3 300 рейсов в течение фестиваля, чтобы доставить верующих, помимо регулярных поездов.

Около 50 000 сотрудников правоохранительных органов, что на 50% больше, чем в 2019 году, находятся в городе для поддержания правопорядка и управления толпами. Более 2 500 камер, некоторые с поддержкой искусственного интеллекта, передают информацию о движении и плотности толпы в четыре центральных контрольных пункта, где должностные лица могут быстро развернуть сотрудников для избежания давки.

Фестиваль укрепит поддержку Моди

Лидеры Индии в прошлом использовали фестиваль, чтобы укрепить свои отношения с индуистами страны, составляющими почти 80% из более чем 1,4 миллиарда населения Индии. Однако при премьер-министре Нарендре Моди фестиваль стал неотъемлемой частью его продвижения индуистского национализма. Для Моди и его партии индийская цивилизация неразделима с индуизмом, хотя критики говорят, что философия партии основана на превосходстве индуизма.

Штат Уттар-Прадеш, возглавляемый Адитьянатом, влиятельным индуистским монахом и популярным жестким индуистским политиком в партии Моди, выделил на это мероприятие более 765 миллионов долларов. Штат также использовал фестиваль для укрепления имиджа его и премьер-министра, разместив гигантские билборды и постеры по всему городу с их изображениями и лозунгами, подчёркивающими их государственную политику.

Ожидается, что фестиваль укрепит поддержку правящей индуистской националистической партии Бхаратия Джаната Партии, в прошлом продвигающей индуистские культурные символы для своей базы поддержки. Однако недавние собрания Кумбха также столкнулись с критикой.

Правительство Моди изменило название города с эпохи моголов с Аллахабад на Прайаградж в рамках национальной кампании по переименованию мусульманских названий в индуистские накануне фестиваля 2019 года и национальных выборов, которые его партия выиграла. В 2021 году его правительство отказалось отменить фестиваль в Харидваре несмотря на рост числа случаев коронавируса, опасаясь негативной реакции со стороны религиозных лидеров в стране с преобладанием индуистов.

Источник: Time