Ложные срабатывания блокируют Docker Desktop на Mac от Apple из-за угрозы вредоносного ПО

Проблемы с запуском Docker Desktop на Mac

Некоторые пользователи Docker Desktop на Mac испытывают трудности с открытием приложения.

При запуске отображается ложное предупреждение о наличии вредоносного ПО.

Проблему можно устранить при помощи патча, который рекомендуется установить немедленно.

Docker подтвердил, что некоторые версии его программного обеспечения Docker Desktop испытывают затруднения при запуске или работе из-за ложного предупреждения о вредоносном ПО. На GitHub старший инженер Кристиан Дюпюи опубликовал скриншот, где всплывающее окно сообщает: «com.docker.vmnetd не был открыт, так как содержит вредоносное ПО».

Причина предупреждения о вредоносном ПО

Дюпюи подтвердил, что пользователи, увидевшие это сообщение, вероятнее всего, не подвергнуты атаке, так как причина проблемы уже определена, и ведется работа над её исправлением. Проблема заключается в неверно подписанных файлах в текущих установках. Docker Desktop, который является приложением для установки на Mac, Linux или Windows для работы с контейнеризированными приложениями и микросервисами, необходимо обновить для устранения этой ошибки. Реклама

На момент написания доступна версия 4.37.2, которая решает данную проблему. Docker рекомендует пользователям обновиться через приложение, если это возможно. Инструкции для тех, кто не может обойти предупреждение, также доступны. Отдельный патч предусмотрен для версий с 4.32 по 4.36. Версии 4.28 и более ранние не затронуты данной ошибкой.

Рекомендации по обновлению

Версия 4.37.2 предотвращает возникновения состояния ошибки при установке. Обновление до этой версии рекомендуется выполнить как можно быстрее для избежания подобных проблем в будущем. Однако, недавно обновленная страница состояния подтверждает, что Docker Desktop все еще сталкивается с частичными перебоями в обслуживании.

Директор по инженерным вопросам Крис Крон заявил, что понимает критическую важность Docker Desktop для рабочих процессов пользователей и обещает быстрое решение проблемы. Для временного решения доступен обходной путь, восстанавливающий функциональность для всех затронутых пользователей. Также команда инженерии активно работает над постоянным исправлением проблемы. Пользователям рекомендуется воздержаться от перезапуска Docker Desktop до выхода долгосрочного обновления.

Источник: TechRadar