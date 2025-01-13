Лиза Су: руководитель года — 2024

Лиза Су извиняется, если она выглядит уставшей. День после президентских выборов в США, и, как многие в стране, она не могла оторваться от экрана до поздней ночи, следя за результатами, покинула его только тогда, когда стало ясно, что победу одержал Дональд Трамп. «Мне нужно было знать», — объясняет Су, занимая своё место во главе стола в штаб-квартире Advanced Micro Devices (AMD) в Санта-Кларе, Калифорния. «Это важная информация».

Личность следующего президента — это важные новости для большинства американских руководителей компаний, но ещё более значимы для лидера крупной полупроводниковой компании. Полупроводники, или чипы, являются движущей силой наших компьютеров, телефонов, автомобилей, интернет-услуг и, всё более, наших программ искусственного интеллекта (ИИ). Неустанный рост чипов за прошедшие семь десятилетий способствовал развитию экономик, изменил жизни и способствовал утверждению США, где большинство чипов изначально разрабатываются, в качестве мировой послевоенной гегемонии. Реклама

AMD является одним из ведущих мировых разработчиков процессоров (ЦПУ), которые питают как персональные компьютеры, так и центры обработки данных — огромные склады серверов, благодаря которым возможны такие компании, как Google, Meta, Amazon и Microsoft. Она также является ведущим разработчиком графических процессоров (ГПУ), специальных чипов, используемых для создания и управления программами ИИ, такими как ChatGPT. Когда вы отправляете электронное письмо, смотрите фильм в режиме стриминга, покупаете что-то онлайн или общаетесь с помощником ИИ, велика вероятность, что чип AMD обеспечивает часть вычислительной мощности, необходимой для этого. В ноябре суперкомпьютер на базе чипов AMD вытеснил другой аналогичный на базе AMD компьютер, став самым мощным в мире.

Это заслуга, во многом благодаря лидерству Су. Когда она стала генеральным директором десять лет назад, акции AMD были на уровне 3 долларов, её доля на рынке чипов для центров обработки данных упала до нуля, и все задавались вопросом, сколько времени компании осталось. По образованию инженер, Су возглавила полное переработку продукции AMD снизу вверх, восстановила отношения с клиентами и поднялась на волне подъёма ИИ. В 2022 году общая стоимость компании впервые превысила исторического соперника, Intel. Сейчас акции AMD торгуются примерно по 140 долларов, что почти в 50 раз больше, чем когда Су заняла должность. Этой осенью Гарвардская школа бизнеса начала преподавать пример управления Су в AMD в качестве кейса. «Это действительно одна из великих историй обновления в современной истории бизнеса США», — говорит Крис Миллер, историк в области полупроводниковой индустрии и автор «Войны чипов».

Несмотря на все успехи, AMD остается второй по величине компанией в полупроводниковой индустрии. Пока команда Су обгоняла Intel, обе компании обошла Nvidia, возглавляемая двоюродным братом Су, Дженсеном Хуаном, которая за два года вышла из разряда аутсайдеров отрасли и стала самой ценной компанией в мире. Nvidia первым осознал, что её чипы, изначально разработанные для рендеринга графики, идеально подходят для тренировки нейронных сетей, программ, лежащих в основе современного ИИ. Из 32 миллиардов долларов, вырученных от продажи ИИ-чипов для дата-центров в третьем квартале 2024 года, на Nvidia пришлось около 95%. В ноябре AMD объявила, что уволит 4% своей глобальной рабочей силы в рамках реструктуризации, чтобы сосредоточиться на возможностях, которые открывает ИИ. Между тем, крупные технологические компании, такие как Microsoft, Meta и Amazon, сейчас разрабатывают свои специализированные чипы для задач ИИ, что может снизить их зависимость от продукции AMD. И дальнейший рост AMD зависит от множества факторов вне её контроля: дальнейший прогресс в ИИ, безопасность Тайваня, где производятся большинство её топовых чипов, и действия известного своей непредсказуемостью президента США. Возвращение Трампа в Белый дом принесет новую турбулентность в индустрию, которая едва успела отдышаться после полугодия геополитических столкновений, дефицитов и выросшего рынка на фоне бума ИИ.

Многое зависит от способности Су направлять компанию через эти препятствия. Те, кто знает её, описывают Су как проницательного стратега, который инвестирует в талантливых людей и избавляется от тех, кто не выполняет свои обязанности. «Я не верю, что лидеры рождаются. Я верю, что лидеров тренируют», — говорит она перед стратегическим совещанием, на котором дает прямую обратную связь своим руководителям и призывает их двигаться быстрее и передавать больше обязанностей. Су, 55 лет, проводит встречи по выходным и известна среди своих руководителей тем, что любит обсуждать на утренних звонках тонкости длинных документами, разосланных после полуночи. Когда прототипы чипов поступают с завода, она часто лично спускается в лабораторию, чтобы помочь их проверять. Это энергичный стиль руководства, который подходит не всем и затрудняет людям, не выполняющим свои обязательства, выживание в компании, по словам Патрика Мурхеда, аналитика технологической индустрии и бывшего руководителя AMD, ушедшего до её прихода.

Потенциал искусственного интеллекта изменить науку, здравоохранение и мир труда зависает от доступа к разнообразным поставкам чипов. В условиях набирающей силу холодной войны между США и Китаем, полупроводники — одна из важнейших арен боев. И успех экономики США, по крайней мере измеряемый по фондовому рынку, как никогда зависит от дальнеишего роста компаний, которые разрабатывают, производят и используют чипы. Соратники говорят, что Су подходит для этой задачи. «У нас не может быть более квалифицированного человека для этой работы», — говорит Джерри Сандерс, 88-летний основатель компании и её первый генеральный директор. Смогут ли они однажды победить Nvidia? «В этом у меня никаких сомнений нет», — говорит он.

Источник: Time